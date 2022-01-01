Февраль 2022
490 треков за месяц.
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Kumush & Sherbek Shodiyev
O'yna-o'yna
03:42
Maroqand
Zo'rsan (Acoustic version)
04:03
Izzatbek Qoqonov
Onamga gul bermabman
04:34
Hilola Samirazar
Ketarsan (Remix)
03:36
Bojalar
Chugirma (English version)
03:17
Zarina Farmonova
Sevmaganni
03:45
Jasurbek
Eslamaydi dema har kun yodimdasan ey yaqin dost
03:51
Benom
Telbalarcha sevdim (Azizbek Qodirov 2022)
04:15
Asror uz
Unut endi (yangisi)
02:23
Jamshidjon Komilov
Jigare Man
03:31
Jasur Mirzahmedov
Sizga nima sizga giybatchi (original)
05:24
Jasurbek Mirzahmedov
Yiglagan osmon emas
03:09
Jasurbek Mirzahmedov
Alam
03:00
Jasurbek Mirzahmedov
Muhabbatim
03:53
Jasurbek Mirzahmedov
Yiglama
03:30
Jasurbek Mirzahmedov
Ayol
05:02
Jasurbek Mirzahmedov
Beshariqda Tonglar otadi
04:00
Jasurbek Mirzahmedov
Peshonamda bor ekan
03:49
Jasurbek Mirzahmedov
Ayoldan pul sorama erkak
05:25
Sherxon
Musofirdagi joralar
04:26
Gavxar Matchanova
Endi kelma
03:15
Sherzod Qayumov
Toying bugun
03:31
Isomiddin Nur
Dollar yevro
03:17
Husan Ajoyib
Ichdim
03:34
Isomiddin Nur
Ketayapman sensiz
03:24
Xurshid Ziyod
Yashaylik
03:21
O'ktam Kamalov
Bezori
05:05
Yaxyobek Raimjonov
Katta gapirma
03:04
Shahzod Yuldashev
Eski shahar
03:41
Nargiza Saimova
Muboragim
04:26
Nurbolat
Gozzima yoqdi
02:57
Xamdam Sobirov & Shaxri
Танцуй
02:11
Sardor Xayrullayev
Bevafo gulim
04:52
Sidiq Togayev
Ogrisiman
03:09
Umarjon Mahkamboyev
Yoq deding (retro version)
04:56
Eski shahar
Mayli bor
03:18
Yillar guruhi
Boylikka uchma boyligim mani
04:10
Islom Farmonov
Majnun
03:04
Zuhriddin Tojiboyev
Yolgiz man
03:32
Ma'murjon Mirzo
Yurak
03:59
Abdumajid Abdujalilov
Nega yiglaysan
03:04
Ismatillo Mirzayev
Yor meni
02:46
Muxlisbek Qurbonov
Sanam-2 (popuri)
05:20
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Birinchi qor
03:05
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonlar
05:06
Sardor Mamadaliyev
Gul-gul
03:12
Samira
Ona nolasi
05:00
Ogabek Ozodbekov
Mazzi
02:56
Nurillo Emin
Mayli-mayli
03:33
Azamat Qodirov
Vayron dillar
04:03
Dilmurod Dadaxonov
Musofir ota
05:58
Kumush & Sherbek
Oyna-oyna
03:42
Shaxboz & Farxodbek
Mani Muzikam
03:30
Begzodbek Qodirov
Ha Joningdan
03:13
Uzbekcha mp3
Xiyonatni boshlading Yuragimni Gashlading
01:02
Sevinch Mo'minova
Ey ishq
03:17
Elyorbek Meliboyev
YALALA BOBO (Popuri)
07:48
Elyorbek Meliboyev
Dada sizni yaxshi koraman
00:52
Elyorbek Meliboyev
Onajonimni Sogindim
00:59
Elyorbek Meliboyev
Ganimatim Onajon
00:59
Elyorbek Meliboyev
Karvon
00:46
Elyorbek Meliboyev
Daydi qizlar
02:01
Elyorbek Meliboyev
Uzkiy Krug
00:43
Elyorbek Meliboyev
Uylonamiz
00:57
Elyorbek Meliboyev
Old Baku
02:09
Elyorbek Meliboyev
Qaldirgoch
01:00
Elyorbek Meliboyev
Yalala Bobo Yalla
01:20
Elyorbek Meliboyev
Ayol sifat erkaklar
01:44
Shahriyor
Xasta bolma jonim ado bolaman
05:51
Odilbek Abdullayev
Kulgandim yiglatdilar (Hayot)
03:26
Odilbek Abdullayev
Sevgandim Aldadilar (Hayot)
03:26
Musurmon Xudoyberdiyev
Onam
04:10
Yulduz Turdiyeva
Гужо рава ман
03:22
Dilfuza Ismoilova
Ozimniki
03:19
Farrux Xamrayev & Farruh Rahmatullayev
Ozga bilan ovunma
04:14
Komron Axmedjanov
Yiglamagina
04:11
Nilufar Usmonova
Rania
03:37
Azizbek Hamidov
Boshiga ish tushsa erkakni (guitar version)
03:27
Navruz Umar
Bevafo yor
04:14
Farhod Abdullaev
Vaqt
03:04
Rustamjon Xusanov
Onam omon yurganmikan
03:53
Nokisbay Duysenbaev
Jureklar
03:00
Ravshanbek Tojimatov
Yor emasman
03:34
Tohir Mahkamov
Yigit (2022)
03:29
Sherbek Shodiyev
Olmayu-olma
03:59
Nargiz
Родина
03:00
Maroqand
Zo'rsan
03:48
Hulkar Abdullayeva
Begonaday
03:13
Bahodir Nizomov
Bu sevgi (cover Yulduz Usmonova)
03:04
SOLO quintet
Tentakcham (Acapello version Xamdam Sobirov)
02:35
Yusufxon Nurmatov
Layli
03:40
Sardor Sayimov
Ona
03:26
Moon Band
Hech
03:32
Izzatbek Qoqonov
Onamga gul bermapman
04:34
Yodgor Mirzajonov
Dost
03:31
Oybek Sangin & Amin
Telbaman
03:46
Sevinch Ismoilova
Dubayda
00:24
Yulduz Usmonova
Yomg’ir 2022
03:39
Yulduz Usmonova
Yomg’ir
03:39
Gulinur
Boy otani bolasi
03:17
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