Odilbek Abdullayev - Janjalingdan aylanay

Odilbek Abdullayev — Janjalingdan aylanay
Ijrochi: Odilbek Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 20 231
Hajmi: 3.53 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Odilbek Abdullayevning «Janjalingdan aylanay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 10-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 20 231 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».

Odilbek Abdullayev - Janjalingdan aylanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00