Odilbek Abdullayev - Janjalingdan aylanay
|Ijrochi:
|Odilbek Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|20 231
|Hajmi:
|3.53 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-02-2022
Qo'shiq haqida
Odilbek Abdullayevning «Janjalingdan aylanay» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 10-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 20 231 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».
Odilbek Abdullayev - Janjalingdan aylanay qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.