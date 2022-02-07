Farrux Xamrayev - Bedoringman
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 026
|Hajmi:
|4.98 MB
|Davomiyligi:
|05:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-02-2022
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Bedoringman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:21, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 7-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 026 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Bedoringman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.