Farrux Xamrayev - Bedoringman

Farrux Xamrayev — Bedoringman
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 026
Hajmi: 4.98 MB
Davomiyligi: 05:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Bedoringman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:21, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 7-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 026 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Bedoringman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00