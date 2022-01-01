Февраль 2022
490 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Iskandar Iskandarov
Mendan oldinroq
03:19
Fozil Samanov
Yodingdami
03:49
Abbosxon
Mehribonim onam
03:43
Oybek Abdurahmonov
Davlat bolmasa
03:58
Polatjon Toshmatov
Kelmadi
02:13
Ibrohim Nur
Qaramaydi
02:59
Nodirabegim Kenjayeva
Million
03:22
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bir umr maftuningman
00:58
Uztime
Yuragim qabrda
04:45
Biloliddin Abdujabborov
Sevgim oyin qilgan qiz
03:58
Javlonbek Xatamov
Onajon
03:22
Kumush & Sherbek
Yuragim hayoti
03:30
Sherxon
Joralarim zolotoy
03:43
Zohirshoh Jo'rayev
Sardori menman
07:28
Samadjon Ruzmetov
Toyingizga nega aytdingiz
03:12
G'ayratbek (UzBand)
Kambagal
03:01
Alisher Usmonov
Armon
03:30
Muhammad Yusuf Mahmudov
Gulim
05:18
Said Abbosxon
Kelin-kuyov
04:26
Bunyod Jo'rayev
Yurak
02:52
Benom
Parcha
03:26
Umar Shamsiyev
Dadajonim
03:47
VIA Marokand
Zo‘rsan
03:51
VIA Marokand
Zo‘rsan (Guitar Version)
04:09
Umid.uz
Toshkentni qizlari Zing-Zing-Zing
02:46
Zafarjon Raxmonov
Bolaligim
04:45
Guljahon
Xabarsiz
04:15
Afruzona
Chiqonlo
03:00
Jasmina
Yolgonchisan
04:11
Gulinur
Aha Ahani aytib
02:51
Azamatjon Qurbonov
Topolmadim
05:18
Baxtiyor Goziyev
Qaddi egilmasin yigitni
04:04
Soyib Dadaxonov
Qorqma yurak
03:49
Shoxruz (Abadiya)
Ayolim
02:58
Ilyosbek Nomonjonov
Alvido
03:15
Ramik
Olgin yuragimni
02:21
Doston Omonboyev
Qalam
03:54
Burxon Usmonov
Osmon olis
04:15
Dilmurod Otajonov
Na tilar mandan (jonli ijro)
10:13
Muzaffar Hamdamov
Malikaxon
03:16
Javohir Mominov
Dunyo
04:48
Ruxshona
Men yomon
03:11
Yulduz Usmonova
Mani yorim, Aziz yorim (Yomg’ir)
03:39
Zulayho Boyxonova
Shifokorlar
02:01
Kumush & Sherbek Shodiyev
Mehrligim
03:15
Sardor Tairov
Hesret
02:41
Nargiz
Turfa gullar (Remix)
04:25
Elyor To`ychiyev
Musofir yurtda edim
03:23
Chopon Band
Sevgi
05:00
Abduvohid Rixsiyev
Qizgina
03:54
Xamdam Sobirov
Ona qizim
01:20
Xamdam Sobirov
Tentakcham (Azizbek Qodirov 2022)
03:35
Guljahon
Nanina Dido
02:59
Sirojiddin
Keragi yo'q
02:46
Zulayho Boyxonova
Xorazm lazgisi
04:47
Nigina Nabiyeva
Sevilmadim (New version)
03:27
Nargiz
Onajonim
04:17
Ma'ruff
Gap-gap
02:08
G'ayrat Yarlakabov
Qora farishta
03:55
Javohir Erkinboyev
Bevafo
04:33
Eldor Usarov
Singlim
03:54
Ulug'bek Shomurodov
Alam
04:10
Dilso'z
Yaxshiyam borsan
03:52
Otaxon Isomiddinov
Toylar muborak
05:15
Komil Mirazizov
Ota desam kuchim zo`rlarga yetdi
03:37
Kumush & Sherbek
Olmayu-olma
04:00
Zohirshoh Jo'rayev
Sarbon (Jonli ijro)
07:01
Anvar Qosimov
Ayolingni sev
03:35
Abduraxmon Xakimjonov
Uylantirmang
04:27
Mango
Kimda xato (remix 2022)
03:33
Muhiddin Jo'rayev
Dorga oxshaydi (jonli ijro)
06:25
Shax Mirzo & Azizbek Nurniyazov
Qaraqalpaq jigitleri
03:01
Shohabbos Jalilov
Yomon-yomon
03:11
TikTok Trend
Eslaysanmi faridam sochlaringdan tortganim
07:31
Ozoda Nursaidova
Jane Jana
03:30
Sevinch Ismoilova
Qashqadaryo Surxondaryo
03:30
Dildora Niyozova
Mening Xoji onam bor
04:04
Mirjalol Ne'matov
Endi seni sog’inmayman
03:37
Bahodir Mamajonov
Bir cholni Uchratdim
04:40
Bahodir Mamajonov
Uchratdim
04:40
Bahodir Mamajonov
Kuymasin
03:45
Bahodir Mamajonov
Oy qiz
04:00
Bahodir Mamajonov
Tug‘ishganlarim
05:00
Sarvinoz Ruziyeva
Rasulimning Qizi bo‘lsaydim
03:34
Bahodir Mamajonov
Eslaysizmi
03:34
Bahodir Mamajonov
Yomon
05:06
Elyorbek Temirov
Shabnamginam
03:43
Elyorbek Temirov
Andijonda konglim mani qolib ketdi
03:43
Alisher Fayz
Ash-ash
02:57
Namozbek Temirov
Ox Gulayim
03:30
Namozbek Temirov
Ox Mani Baliqcham
03:01
Namozbek Temirov
Xotini soyasida
03:10
Namozbek Temirov
Qunduz
03:35
Namozbek Temirov
Armonlarda
03:50
Sevinch Ismoilova
Qashqadaryo, Surxondaryo tomonda
03:31
Sardorbek
Kelmaysan
03:14
Iroda Allabergenova
Umr yoldoshim
04:03
Uzmir va Mira
Sevgan edim
00:54
Abdulloh
Sevgim kelmay qoldi
03:30
Estrada shou guruhi
Sen ishon
03:21
←
1
2
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00