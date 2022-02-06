Muhammad Yusuf - Yuragim
|Ijrochi:
|Muhammad Yusuf
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|573
|Hajmi:
|4.00 MB
|Davomiyligi:
|04:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-02-2022
Qo'shiq haqida
«Yuragim» — Muhammad Yusuf ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 6-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 573 marta tinglangan. Muhammad Yusuf ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yulduz», «Oqibat», «Na chora».
Muhammad Yusuf - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.