Muhammad Yusuf - Yuragim

Muhammad Yusuf — Yuragim
Ijrochi: Muhammad Yusuf
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 573
Hajmi: 4.00 MB
Davomiyligi: 04:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yuragim» — Muhammad Yusuf ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:02, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 6-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 573 marta tinglangan. Muhammad Yusuf ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yulduz», «Oqibat», «Na chora».

Muhammad Yusuf - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00