Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Husan
Olma otdim otganga
03:41
Davr
Yulduzli bu kecha
03:30
Ali Otajonov
Armonimsan
03:20
Dildora Niyozova
Otam duosidan, Onam duosidan
03:24
Yorqinxo'ja Umarov
Kelmadi u (duet. Sitora Farmonova)
03:00
Milena Madmusayeva
Dunyo (Yulduz Usmonova)
04:35
Naz Dej
Leylayim ben sana (Remix by BiztBeatz)
03:19
Doston Ergashev
Yo`lingdan qolma (Bevafo)
02:40
Mahmud Namozov
Mayxona (duet. Dilnoza Hakimova)
04:29
Doston Ergashev
Uylanamiz (duet. Yorqinxoja Umarov)
03:49
Shuhrat Daryo
Jon beray (duet. Sugdiyona Azimova)
02:46
Mashhura Zulfiqorova
Bugun bayram (duet. Hasan va Husan)
03:38
Anvar Sanayev
Jonim sogindim (duet. Mohim)
03:03
Shahzoda Muhammedova
Yangi yil (duet. Otabek Mutalxojayev)
03:32
Ziyoda
O`ynaganda janon (duet. Samandar Hamroqulov)
03:36
Noila Habibullayeva
Siganskaya (duet. Botir Imomxojayev)
04:48
Sardor Mamadaliyev
Omon yora (duet. Narimon Sultonov)
03:43
Rayhon
Orzuga ishon (duet. Liil.Khurramov)
04:11
Babymohi
Tamannozi (Shahzoda)
15:35
Khusnorik
Ketmagin
03:21
Mango
Man Bemorman
04:19
Radius 21
Qoshi ko`zi qopqora sochi jamalak qiz (Tungi Kapalak)
04:02
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yetolmayman imkonim yoq, uzun yollar boldi qisqa
03:05
Doston Ergashev & Xurshid Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi
04:23
Mirjalol Ne'matov
Yonib ketdi ishq (duet. Dilnoz)
07:25
Dias
Indamaysan
03:29
Dias
Yor yorlar (Cover Dilnoza Ismiyaminova)
03:35
Dias
Durdonam
03:23
Asror uz
To`yinga borsammikan
01:21
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bugun seni juda sog`indim
03:50
Firuz Ruzmetov
Yig`lamagin go`zalim
04:28
Muhammadziyo
Xudo o`zi xor qilmasin, Bandasiga zor qilmasin
03:03
Boburbek Arapbaev
O`zbekiston
03:33
Xamdam Sobirov
Kapalagim ( Remix )
03:52
Benom
Be tu devona dilam
03:30
Akmal Xolxodjayev
Sevgi bu sevgi (Cover Yulduz Usmonova)
03:12
Doston Ergashev
Mening yoshligim
04:00
Boburbek Arapbaev
Chalaman san uchun gitara (Tamara)
03:27
Boburbek Arapbaev
Qadamin bosib dona-dona (Tamara)
03:29
Mirjalol Ne'matov
Sevsang yetardi
03:12
Nahide Babashlı
Serseri ölcemmm
03:38
Munisa Rizayeva & Rashid Halikov
Yorim dema
03:00
Mehrnigor Rustam
Beparvo
03:42
Said Abbosxon
O`zbekistonim
03:20
AYTEN RASUL
Yoxmu (cover)
03:03
Shuhratjon Hasanov
Xazon
03:13
TikTok Trend
Kecha Paqi senga gullar beribdi (Toliq versiya)
13:15
Farruh Fazel
Baby
03:10
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ona Seni Unutganim Rost ( Remix )
03:06
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sog’indim (Studio version)
04:02
Rustamjon Xusanov
Onam betob ekan
04:49
Azamat Ahmedov
Ustozni eslab
05:14
Shuhrat Qayumov
Sizni sevolmasam netay
04:53
Abdulla Qurbonov
Alloh
03:11
Eldor Qayumov & Shod
Yap-yangi yil
02:29
Kumush & Sherbek Shodiyev
Janjal (Tojik tilida)
03:21
Sardor Rasulov
Sevgilimning to'yigacha
03:16
Ozodbek Nazarbekov
El-yurt tashvishidir, mening tashvishim
03:38
Mirjon Ashrapov
To'yingda hofizman
03:16
Milena Madmusayeva
Qahramonlar
04:07
Mahmud Namozov
Ko'za afsonasi-2 (2022 edit)
04:09
Aida
Yondi yurak
03:10
Musoxon Nurmatov
Hudoga soldim
04:23
Sherzod Karim
Eslab tur
01:34
Толкунбек Курманбеков
Жакшынам
03:37
Нурбакыт Аскаров
Жакшынам
01:01
Mirjalol Ne'matov
Tamom bo`ldi ishq
07:25
Doniyor Bekturdiyev
Shahzoda
04:04
Mirjon Ashrapov
Onam qani (cover Xamdam Sobirov)
03:23
Guljahon
Yor-Yor (cover Ozoda Nursaidova)
03:33
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sensiz yashashga o‘rganib qoldim
02:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bugun seni sog‘indim
02:22
Tohir Asqarov
Kuz
02:39
Sardor Rasulov
Sevgilimni toyigacha
03:16
Avazbek Alimov
Kishmishim
03:55
Sardor Mamadaliyev & Nasafiy
Akang kuchaydi
02:58
Imron & Durdona Kurbonova
Kormasam bolmas
04:49
Nodir Mamatqulov
Gayra-gayra
03:26
Anis Berdiboyev
Chinora
03:49
Sanjar Sadriy
Xotira
03:41
Dias
Ayro bo’ldi
03:38
Жолдасбек Абдиханов
Аш-аш
03:01
Xamdam Sobirov
Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)
03:38
Tik Tok
Kecha Paqi senga gullar beribdi (Maktabimda, Rano)
00:53
Shohjahon Jo'rayev
Ayt nima qoldi
04:29
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yaxshi qoling yaxshi qiz
03:40
Shohruhxon
Telbadek daydib (Telba)
03:39
Muhammad Yusuf
Oqibat
03:20
Estrada shou guruhi
Soxta do’stlarim
03:46
Sherzod Uzoqov
Jigare man
03:37
Abdulloh
Alvido
03:46
Sahar
Jonginam
03:59
Moon Band
Musofir
04:19
Milena Madmusayeva
Qaxramonlar
04:11
Mirjalol Ne'matov
Seni sevib devona bo’ldim
03:05
Asror uz
Kuylab Dardim Yorsammikin
02:41
Jaloliddin Ahmadaliyev
Xoyin dostlar
00:55
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dostlar dushman taraf boldi (Singanim yoq)
03:24
Azizbek Hamidov
Otasini yig`latganni (guitar version)
04:06
Azizbek Hamidov
Otasini yig`latganni
04:06
←
1
…
3
4
5
6
7
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00