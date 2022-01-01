Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Nurzida Isayeva
Rasulimning qizi bolsaydim (Dildora Niyozova)
01:54
Nurzida Isayeva
Rasulimning qizi bulsaydim
01:54
Nurzida Isayeva
Dunyo (Yulduz Usmonova)
01:25
Jaloliddin Ahmadaliyev
Menda Qolmadi Dil ( Remix )
02:49
Raymir
Ты мой яд (You are my poison)
02:36
Farhod Abdullaev
Armon
03:35
Sanjar Abduvohidov
Gumon ekanda
03:37
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sogindim visolingni
02:10
Sherzod Akbarov
Sogindim
04:05
Bekmirza Janibekov
Duo qiling
04:07
Saidbobur
Assalom mard uzbegim
03:12
Shahnoza Otaboyeva
Hammasi tamom
02:57
Surayyo Narzullayeva
Yorim
03:27
Umidjon Turopov
Qaytma
04:13
Doston Ergashev
Askarlar
03:36
Kumush & Sherbek
Janjal (Tojikcha)
03:21
Xolxodjayev
Ganimatim Onajon (cover Shuhrat Qayumov)
03:49
Mano guruhi
Ozgarib ketgan
03:41
Afruz
Yorim deymu seni
03:14
Shoxruz (Abadiya)
Bermadilar
03:48
Dildora Niyozova
Otam duosi
03:24
Shod & Eldor
Yap yangi yil
02:29
Sherxon
Onam kongli
04:22
Baxtiyor Mavlonov
Opa
03:59
Abdurazzoq Isoqov
Qarab qoying
03:48
Dilso'z & Baxtiyor Rahmonov
Quyosh porlamoq uchun
04:06
Alisher Jumanqulov
Nigorim
03:33
Jasmin
Guzal kechalarda oy ham tolin tolin (cover Ozoda)
04:16
Jasmin
Gozal kechalarda (cover Ozoda Nursaidova)
04:16
Zohid
Kim Dur
03:27
Sardor Rahimxon
Allohga qayting
02:16
Asror uz
Ishqni hazil qilgandinga (janonima 2)
01:49
Leona Dea
Yomgir (cover Sahar)
03:56
Leona Dea
Часы (cover Лолита)
03:05
Leona Dea
Каплями из дождя
02:46
Leona Dea
Территория
03:18
Leona Dea
Любовь-капкан
03:34
Leona Dea
Безупречная любовь
03:29
Leona Dea
С Птицами
03:45
Leona Dea
Muzliklar
04:02
Leona Dea
Зимняя сказка
02:58
Leona Dea
Зачем
02:48
Giyos Boytoyev
Bu jonim qurbon
03:51
Jaloliddin Ahmadaliyev
Unut deding unutolmadim
02:15
Botir Qodirov
Oh uraman
05:38
Mirzohid Nur
Yiglama yurak
04:55
Muhammad Yusuf
Na chora
03:24
Sherzod Ergashev
Onajonim
03:53
Sardor Mamadaliyev
Bir kecha
03:23
Leona Dea
Love me
03:42
Leona Dea
Endi Qaytmaydi
03:12
Abror Aktamov
Zor bulasan
03:31
Oktamshox
Akalaring
02:24
Sanjar Sadriy
Akam (xotira)
03:41
Saidbobur
Qaroqchiman
02:55
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bir boqqanda menda (Indamaygina)
02:29
Tural Sedali
Aman aman (Remix Azeri)
03:17
Sharq
Sen bilan
04:12
Zohid
La-la-la
02:26
Mirjalol Ne'matov
Jarohat
04:28
Azoda
Ona sizni baxtli qilaman
03:47
Zohid
Ko'prik (2022 version)
03:57
Yamin
Ona
03:31
Nigina Amonqulova
Dost nadori
04:09
Farhod va Shirin
Toshkent
03:33
Alisher Yusupov
Musofirni mardikor demang
04:08
Boburshox
Yomgirlar
03:42
Afruza & Bunyodbek Saidov
Tirs-tirs
04:18
Umidaxon & Farhod Saidov (Sarbon guruhi)
Buncha gozalsan
03:35
Zohid
Koprik (home mix)
04:00
Dadish Aminov
Chip chiroyli Madam
03:44
Feruzshoh Muxamedov
Uzbekiston
04:08
Shaxboz & Navruz
Muzlagan yurak
03:16
Komronbek Soburov
Ota-ona
05:43
Rustami Doston
Do re mi fa sol
03:12
Malika Ravshanova
Bu mening onam
03:42
Botir Qodirov
Xato (2022)
03:25
Yamin Band
Onam
03:31
Inomiddin Shamsudinov
Otani uylang
03:33
Ravshanbek Tojimatov
Otam
03:59
Firuz Ruzmetov
Yiglamagin
04:28
Ziyoda
Meni deb
02:46
Guli Asalxo'jayeva
Dam-dam
02:58
Shoxruz (Abadiya)
Yiglaysanmi
03:30
Mirjon Ashrapov
Toyingda hofizman (2022)
03:17
Shirin & Farhod
Toshkent
03:35
Alisher Fayz
Rossiya
04:40
G'ayratbek (UzBand)
Sening yuzingdan
02:55
Ozodaxon & Ro'ziyabibi
Rasulimni sogindim
07:02
Saidakmal Ikramov
Yakkadir Toshkent
04:34
Rayona & Avazbek Soliyev
Gap bolibdi
03:35
Shohruhxon
Telba
03:39
Nahide Babashlı
Unuttun Mu Beni (Cover)
03:49
Ziyoda
Mehr
03:56
Mango
Kimda xato
04:20
Jaloliddin Ahmadaliyev
Onam qadrin bilmadim
03:27
Behzod Abdullayev
Sani sani
03:01
Faxriddin Ismoilov
Qopoqingnan
03:56
Ziyoda
U Meni Deb
02:49
Giyos Boytoyev
Bola nolishi
05:20
←
1
…
4
5
6
7
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00