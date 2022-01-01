Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Umarjon Mahkamboyev
Ota-ona
05:45
Maftuna Mumtoz
Sevgilim
03:38
Abduhalil
Oyna-oyna
02:13
Alisher Atanazarov
Onam
05:58
Izzatbek Qoqonov
Kechikkan sevgim
04:26
Zarif Qodirov
Seni kozlaring
02:31
TikTok Trend
Qaldirgoch Qaldirgoch eshigingni och
01:23
Farxodbek
Pubg mobile Hayir endi hayir bu qadirdon kartlar
01:27
Pubg Mobile
Xayr endi Xayr ey qadrdon kartalar
01:27
Xurshid Rasulov
Sizdan bolak kimim bor ey yaqinlarim
07:11
Xurshid Rasulov
Yaqinlarim
07:11
Xurshid Rasulov
Azizlarim, Suyganlarimsiz
07:11
Asror uz
Ishqni hazilq qilgandinga
02:15
Imron
Qorlardek oppoq dilingni (Hechkimga bermay sevaman)
03:27
Yulduz Usmonova
Tun
05:30
Murod Manzur
Umrim Rossiyada o'tmoqda (Musofir-3)
03:54
Xamdam Sobirov
Yengildim
03:15
Dildora Niyozova
Hoji onam bor
04:04
Asl Wayne
Yengilma (Xaz)
02:37
Anvar Sanayev
Yor dedim (new version)
03:56
Xamdam Sobirov
20-mart, 20 yoshda qora qoshda
03:53
Xamdam Sobirov
20-mart, 20 yoshda
03:52
Odilbek Abdullayev
Onajonim yoq
04:30
Ahmadali Bahromov
Akaning ori singil
03:47
Sarvinoz Ruziyeva
Har kim uzi bilan ovvora
04:39
Dildora Niyozova
Xoji onam bor
04:04
Ibrohim Nurmatov
Zafar Bismillah
01:45
Oybek Ahmedov
Men sevgan qiz
02:47
Talat Yuldashev
Xayr yorim
02:56
Muxsinbek Raxmonov
Ikki yurak
03:19
Muzaffar Hamdamov
Yuringlar dostimiz yoqlab kelamiz
05:16
Muzaffar Hamdamov
Dostimiz
05:16
Bekzod Xakimov
Bilavarsinla
03:26
Doniyor Bekturdiyev
Yiglama qiz
05:22
Rustam Goipov
Sarvinoz
02:27
Rustam Goipov
Xop ajoyib yurtimiz bor
03:42
Rustam Goipov
Oydanda go`zal
05:57
Rustam Goipov
Jazo
04:15
Rustam Goipov
Jamalak
05:13
Rustam Goipov
Xazlga yoydik
06:04
Rustam Goipov
Davraga tush
03:29
Doston Ergashev
Onam qo’ng’iroq qildi
03:23
Mirjon Ashrapov
Azob berma yetar (prod by Xamdam Sobirov)
05:53
Jaloliddin Ahmadaliyev
Erkaklar
03:37
Mirjon Ashrapov
Meni kechir
03:34
Xamdam Sobirov
Maktabimda (Azizbek Qodirov 2022)
03:29
Doston Ergashev
Onam qungiroq qildi (Demo)
03:25
Seero7
Qizgonardim Ozimdan
03:34
Yamin
Armonim
03:22
Murod Manzur & Ma'rifat Ortiqova
Nozing boshqacha
03:24
Mango
Xayr, muhabbat
03:34
G'ulomjon Yoqubov
Buncha go'zal
03:02
Nobiya
Muhabbat ABDUL REMIX (cover Yulduz Usmonova)
02:46
Nurzida Isayeva
Hamdu Sanolar
01:11
Guljahon Adashboyeva
Sevgi bu Sevgi
03:09
Guljahon Adashboyeva
Soqov bola Allasi (Cover)
02:08
Raymir
Ты мой яд
02:55
Alisher Fayz
Jufti halolim
03:24
Yulduz Usmonova
Tun (2022)
05:28
Nurzida Isayeva
Shukur
01:11
Azamat Sharipov
Bahor kelguncha
03:39
Alisher Ne'matov
Sevish gunoh
04:11
Mirjalol Ne'matov
Bir sher yozdim
03:59
Alisher Yusupov
Kutardim
03:00
Olloyorxon
Комфортно (remix)
03:25
G'ulomjon Yoqubov
Buncha gozal
03:03
Hamdambek To'rayev
Sevarmisan
04:10
Abduhalili Rustam & Hadyakhon
Barmen
02:39
Azeri Remix 2022
Tural Sedali Aman Aman
03:17
Jamshid Razzoqov
Sogindim visolingni (cover Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:18
Ortiqboy Ro'ziboyev
Garakmas
03:10
Osman Navruzov
Kutaman
00:30
Eldorbek Xo'jayev
Maktabimda (Milliycha Cover Xamdam Sobirov)
04:28
Oybek Karimov
Sevgini sevgidan bolak shifosi yoq ekan
03:30
Oybek Karimov
Qora kozligim
03:30
Olloyorxon & Isfan
Devonalar
03:44
Husniddin Muhiddinov
Degin Alloh
03:20
Akmal Xolxodjayev
Самая (Cover 2022)
03:25
Mango
Xayr muhabbat
03:34
Dilfuza Rahimova
Begim ketdim
04:55
Quvonchbek Po’latov
Men seni sevaman
02:48
Mustafo Fayz
Ota-onam
04:00
Sarvar Azim
Pul
04:02
Shoxabbos Habibjonov
Otam-onam
03:57
Xayrullo Duschanov
Bay-bay
03:01
Erkinbek Madraximov
Qizlar
03:38
Abdulla Shomag'rupov
Ruxsoring
03:09
Azizbek Xolvachi
Shakarsan
02:40
Umrbek Qodirov
Maktabimda cover
00:42
Umrbek Qodirov
Yolgizim
03:11
Umrbek
Дорогая дорогой
02:47
Umrbek
Bir dona
03:51
Manzura
Unutsaydim o seni
04:17
Nodir Zoitov
Umrim Seniki
03:51
Nodir Zoitov
Men safarga ketyapman xotin (itoat)
05:19
Dilmurod Otajonov
Oynang
03:56
G'anisher Abdullayev
Onama
04:11
Dildora Olimjonova
Jon onam
03:18
Yamin Band
Armonim
03:22
Dili.me
Onajon
02:59
←
1
2
3
4
5
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00