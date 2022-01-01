Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bunyodbek Otajonov
Qars-qars
04:00
Yagzon & Eldar
Telba
04:58
Bobur Erkinov
Sogindim
05:03
Botirxon Dosmatov
Sinfdoshlarim
03:28
Timurshax
Armon kitobi
03:00
Boburbek Arapbaev
Tamara
03:28
Bunyodbek Saidov
Ustozlar termasi 6
19:24
Toshkent Guruhi
Zarda-zarda
03:09
Janob Rasul
Gejalar
02:56
Zohid
Qaylardasan (New version)
03:21
Shuhrat Daryo & Sug'diyona Azimova
Jon beray
02:46
Mango
Kimda xato (Remix)
03:35
Avaz Olimov
Kishmishim
04:00
Guljahon
Sevgi bu Sevgi (Cover Yulduz Usmonova)
03:09
Rustamjon Mamasoliyev
Ona
04:16
Ulug'bek Rahmatullayev
Qaniydi Sevmaganimda
03:20
Hamidjon Umarov
Oshiqman
03:41
Ozoda Ahmedova
Dilbar
03:24
Alisher Zokirov
Bevafomas
03:14
Nigina Amonqulova
Sevmasang Ayt
04:10
Atash Kadamov
Yanaram amangul
05:05
Nefes
Yanan Menem
03:25
Dilmurod Sultonov
Xoshiroy
03:37
Asilbek Amanulloh
Jane REMIX
04:17
Asilbek Amanulloh
Yuragimda qol
04:39
Asilbek Amanulloh
Oqar suvlar (jonli ijro)
06:49
Javohir Rahmatov
Dadajon
03:35
Zafarjon Raxmonov
Otamni asra
06:17
Shahruza
Javobi yo`q
03:01
Mirqosim Jalolov
Jamilaxonning ro`moli
04:18
Baxtiyor Muhiddinov
Bemoringman
03:25
Doniyor Bekturdiyev
Gal-gal
03:06
Doniyor Bekturdiyev
Xo`sh qolavar
03:48
VIA Shov-shuv
San galmading
03:10
Shahzod Arzibayev
Yig`latma
01:00
Farruh Saidov
Shamol
03:40
Asror uz
Qutulamanmi
01:27
Baxtiyor Rahmonov
Quyosh porlamoq uchun (duet. Dilsoz)
04:08
Yakzon & Kamila
Er va xotin aytishuvi
03:14
Ilhom Ibrohimov
Seni sog`inmoq (duet. Muyassar Berdiqulova)
03:21
Shirin & Farhod
Sevgilim (duet. Nodirshox va Oyxon)
04:00
Mavluda Asalxo'jayeva
Araz qilganlar (duet. Guli Asalxojayeva)
04:08
Shirin & Farhod
Popuri
04:03
Shahzoda Muhammedova
Men sani devonang
03:52
Yulduz Usmonova
Buxorodan kuyov qiling (duet. Imron)
03:56
Shukurullo Isroilov
Aldamagin (.duet Xalima Ibragimova)
02:58
Aziz Rametov
Yomonsan (.duet Shaxlo Zairova)
04:10
Alder
Charos
03:37
Jonibek Murodov
Khele khele (.duet Yulduz Turdiyeva)
04:14
Nahide Babashlı
Begonvil
00:15
Zohirshoh Jo'rayev
Дилбарим жонам ту
03:26
Shukurullo Isroilov
Nozanin (.duet Parizoda)
04:09
Elyor G'ulimov
Xayr sevgilm
04:13
Sherbek Shodiyev
Majnuningman seni
04:51
Bekzod Haqqiyev
Onajon-Onajon
03:37
Muhammadziyo
Bu dunyoda bir qiz bor yostig`ini yarmi bo`sh (Jamalak)
05:55
Layli
Ona qizim
04:05
Farrux To'xtayev
Yurak
04:22
Mirzo Ali
Yigitga davlat ber davlat yarashar
02:49
Mirzabek Xolmedov
Odamlaru odamlar, Aqlliyu nodonlar
02:42
G'ayratjon Yangiboyev
Boromon
03:28
Mirjalol Ne'matov
Sendan qolgan Jarohat
04:28
Navruz
Kuzda yog`gan qor
03:23
Jahongir Otajonov
18 yoshindadur
03:20
Doniyorbek Alimov
Oydono-Oydona
03:28
Aida
Bu dunyoda bir jannat bor, Onaga bermanglar ozor (Ona)
03:45
Shohzamon
Ravonaman mayxonalarga man
03:51
Ozoda Nursaidova & Xamdam Sobirov
Sabriya (soundtrack 2021)
02:34
Бахтавар
Ты ты ты
03:57
Odilbek Abdullayev
Mandada yurak bor
03:17
Sardor Rahimxon
Onam (Remix)
03:42
Rayhon
Popuri (duet. Jahongir Poziljonov)
04:08
Rayhon
Yalola (duet. Jahongir Poziljonov)
04:08
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ex jo`ralar (remix by Dj Zuxa)
03:08
Sardor Mamadaliyev
Chulg`ab oldi bizlarni visol (Ajralishdik)
04:05
Muhammadziyo
Guljahon, qomating voydod yondiradi
03:15
Giyos Boytoyev
Tegirmonning charxpalagi (duet. Sevara Soliyeva)
04:12
Sardor Mamadaliyev
Konglimda bir yor (duet. Aziza Nizamova)
03:24
Janob Rasul
Yuragim yara, chidolmayman men qaygu istiroblara
04:06
Shahzoda
Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)
03:29
Izzat Shukurov
Erkalab gulim derdim (duet. Aysenem Yusupova)
03:36
Ogabek Sobirov
Lab Labi
04:19
Ulug'bek Otajonov
Popuri (duet. Ali Otajonov)
04:25
Halima Ibragimova
Bu katta (duet. Rasulxon Qodirxonov)
03:07
Shohruhxon
Barcha shodlik (.duet Nilufar Usmonova)
03:12
Shohruhxon
Barcha shodlik (.duet Nilufar Ismoilova)
03:12
Imron & Durdona Kurbonova
Menga oy kerakmas (Seni bugun kormasam bolmas)
04:49
Imron & Durdona Kurbonova
Mana yan seni deya Ishq sharobin ichdi bu yurak
04:49
Mirjon Ashrapov
Alvido (by Xamdam Sobirov)
03:21
Hilola Samirazar
Chidolmadi dil (Xamdam Sobirov
04:13
Bekzod Haqqiyev
Xotinni onadan ustun quymanglar
05:20
Amin Akbarov
Ты моя звезда
03:51
Hurshid Hamidov
Королева
02:59
Sharq
Не забывай
04:50
Mirab
Меня позови
03:49
Laziz Sharipov
Аноним
03:31
Raymir
Подожди
02:33
Olloyorxon
Комфортно
02:58
Nasafiy
Она мой яд (Java)
02:53
Husan
Ey Parijon Jonimda yonding alamjon
03:37
←
1
2
3
4
5
6
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00