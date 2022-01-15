Xamdam Sobirov - Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)

Xamdam Sobirov — Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 15 860
Hajmi: 3.43 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 15 860 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov - Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00