Xamdam Sobirov - Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|15 860
|Hajmi:
|3.43 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-01-2022
Qo'shiq haqida
«Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda)» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 15 860 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Kecha Paqi senga gullar beripti (Maktabimda) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.