Anvar Sanayev - Jonim sogindim (duet. Mohim)

Anvar Sanayev — Jonim sogindim (duet. Mohim)
Ijrochi: Anvar Sanayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 965
Hajmi: 2.67 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jonim sogindim (duet. Mohim)» qo'shig'ini Anvar Sanayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 965 marta tinglangan. Anvar Sanayev ijrosida saytda jami 103 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jufti halolim», «Barno», «Yondim men».

Anvar Sanayev - Jonim sogindim (duet. Mohim) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00