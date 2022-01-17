Anvar Sanayev - Jonim sogindim (duet. Mohim)
|Ijrochi:
|Anvar Sanayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|965
|Hajmi:
|2.67 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2022
Qo'shiq haqida
«Jonim sogindim (duet. Mohim)» qo'shig'ini Anvar Sanayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 965 marta tinglangan. Anvar Sanayev ijrosida saytda jami 103 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Jufti halolim», «Barno», «Yondim men».
Anvar Sanayev - Jonim sogindim (duet. Mohim) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.