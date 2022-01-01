Январь 2022
707 треков за месяц.
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Isoxon
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02:56
Yulduz Usmonova
Dadajon kim sokadi xato qilsam
04:54
Yulduz Usmonova
Bizga ne boldi jonim
04:37
Hulkar Abdullayeva
Malibu
03:24
Yulduz Usmonova
Muhabbat (cover by Muhammad Duschanov)
02:05
Sardor Mamadaliyev
Onamsiz bu dunyo huvillab qoldi
04:39
Yulduz Usmonova
Yangi qo’shig’i (Yurak 2022)
03:34
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