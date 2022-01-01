Январь 2022
707 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ziyoda
Aqldan ozgan u meni deb
03:45
Mirjon Ashrapov
Mayli meni unut (by Xamdam Sobirov)
04:21
Mirjon Ashrapov
Kongling boshqada (by Xamdam Sobirov)
04:21
DNDM
Sevmasang Yurakdan (DNDM ReMIX)
06:43
Zohid
U bilan
05:23
Zohid
Kimdir
03:26
Umidaxon & Sarbon
Popuri
03:35
Umar Shamsiyev
Yondi-yondi (2022)
03:09
Sardor Tairov & Sarbon
Yor bo'lmadi
03:22
Sarbon
Sog'inarmiding
03:49
Nargiz
Qilpillama
02:41
Shahzod Safarov
Chiroyli gulim
03:54
Asror Matyoqubov
Yaxshilik qilaylik
04:37
Nurzida
Rasulimning qizi bolsaydim (Salovat)
01:54
Mustafo
Qirolicham
04:43
Azizbek Hamidov
Ona yaxshi koraman sizni
03:43
Jaloliddin Ahmadaliyev
Tutdek tokilin ketdi deganlar (Singanim yoq)
03:24
Mirzabek Xolmedov
Odamlar
03:40
Malika Ravshanova
Otam ko’rmadi
03:33
Nodira
Yaring Bolay
03:49
Nodira
Diki Diki
03:38
Zohid
Imkon bo’lsa
03:51
Inomiddin Shamsudinov
Otani oylang
03:33
Gulinur
Joji qara
03:30
Alisher Zokirov
Sen ketasan
03:49
Kurgn
Manda qolmadi kungil
02:15
Nilufar Usmonova
Xatlar yozmayman (Yangi yil)
04:04
Nodira
Bum Daka chiki dam chiki chiki chiki chiki dam Man devona Yunona
03:13
Munisa Rizayeva
Aytgin Osmon (Ovuna)
04:39
Samandar
Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)
04:05
Layli
Sevaman degin (Sevgi)
03:33
Munisa Rizayeva
Yuragim uradi endi sensiz (Yurak)
03:49
Botir Qodirov
Giybatlashni yomon koraman
04:25
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bahor chogi solim kecha Hijronlarga toliq kecha
02:16
Anvar Sanayev
Jufti halolim
05:30
Yulduz Usmonova
Yondiradi kuydiradi Sanamgina
04:36
Gulinur
Juji qara Juji qara
03:29
Yorqinxo'ja Umarov & Sitora Farmonova
Kelmadi u
03:00
Nargiz
Bir do'stim bor
03:31
Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (Remix)
02:32
Xamdam Sobirov
Nega og'ritar dilim (Remix)
02:52
Dilnoz
Muhabbat
04:06
Adham Soliyev
Onamsiz to`yim bo`ldi
05:20
Umar Shamsiyev
Yondi-yondi yurak
03:06
Ozoda Nursaidova
Esla Meni (2022)
03:27
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sogindim 2022
02:10
Abbosxon
Soginch
03:40
Jaloliddin Ahmadaliyev
Unut unut unut dedinga Unutolmadim
02:16
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bahor chog’i so’lim kecha
02:16
Jaloliddin Ahmadaliyev
Bolama bolam, Ketsam meni topolmaysan
04:15
Shiraz Praliev
Kozleri
03:22
ZamonaM
Mehmonmiz
04:25
Ummon
Oppoq Qor
02:19
Yulduz Usmonova
Qirolichaman
04:45
Ozoda Nursaidova
Kechiring ona
06:11
Yulduz Usmonova
Muhabbat (cover by Nobiya)
03:05
Ozoda Nursaidova
Men Yana kuyladim Ona
03:13
Ozoda Nursaidova
Onajonim urnini hechkim bosolmas
06:42
Ozoda Nursaidova
Men Yana kuyladim Ona (Yunusov Behruz)
04:08
Azoda Beliy
Onamni eng baxtli ayol qilaman
03:47
Botir Qodirov
Asal
03:57
Shuhratjon Hasanov
Aldadi
03:17
Botir Qodirov
Xato qilding
03:25
O'lmas Olloberganov
Sevgilim
04:34
Ulug'bek Rahmatullayev & Nilufar Usmonova
Qirmizi olma
03:48
Ulug'bek Rahmatullayev & Ziyoda
Tor kocha
02:57
Hilola G'ayratova
Sensiz (Remix)
03:12
Odilbek Abdullayev
Guldasta (consert version)
03:10
Firdavs Orifjonov
Yana bir bor
04:13
Shahlo Mahmudova
Onamni baxtli qilaman
04:14
Babymohi
Birinchi qor
03:05
Abdujalil Qoqonov
Ming kecha bolmasa, bir kecha qolgin
04:17
Sardor Mamadaliyev
Bir kecha qolgin
03:15
Muzaffar Hamdamov
Onaginam
03:30
Botirbek Zokirov
Siz bor kimdan kamim bor Dada
04:22
Botirbek Zokirov
Dada
04:22
Zohid
Sohibjamol (2022 version)
01:51
Yulduz Usmonova
Bu sevgi
03:44
Nargiz
Mayli
04:16
Moon Band
Chil-chil
03:30
Farrux Ahmedov & Yodgor Mirzajonov, Umar Shamsiyev
Jinnuni
03:30
Soundtrack
Qish sonatasi
04:33
Bunyodbek Odilbekov
Ex meni soxta do’stlarim
03:24
Yulduz Usmonova
Sevgi Bu Sevgi, 2022
03:34
Saidahmad Umarov
Soxta dost
02:59
Akmal Xolxodjayev
Omon-Omon (cover Oybek va Nigora)
03:12
Ummon
Sen ketaver
03:32
Husan
Bahona
03:54
Husan
Boxona
03:54
Ortiqboy Ro'ziboyev
Mani boyivaring shu
03:29
Nahide Babashlı
Sen Istanbul sun (Cover)
02:59
Zohid
Ты была
03:52
Zohid
Qiynaladi dil (DNDM REMIX)
08:04
Zohid & JONY
Не для меня (DNDM REMIX)
05:53
Zohid
Небеса
03:01
Zohid
Alvido
03:01
Zohirshoh Jo'rayev
Ustozlar yodi
06:30
Yulduz Usmonova
Bu Sevgi 2022
03:34
Tohir Mahkamov
Otam-onam bo'lganda
03:51
Xayrullo Duschanov
Galsango
03:38
←
1
…
5
6
7
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00