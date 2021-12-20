Toirjon Latipov - Chiroyli
|Ijrochi:
|Toirjon Latipov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|383
|Hajmi:
|2.99 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|20-12-2021
Qo'shiq haqida
«Chiroyli» qo'shig'ini Toirjon Latipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 383 marta tinglangan. Toirjon Latipov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hayalladingiz», «Armon», «Gumon».
Toirjon Latipov - Chiroyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.