Toirjon Latipov - Chiroyli

Toirjon Latipov — Chiroyli
Ijrochi: Toirjon Latipov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 383
Hajmi: 2.99 MB
Davomiyligi: 03:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chiroyli» qo'shig'ini Toirjon Latipov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 20-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 383 marta tinglangan. Toirjon Latipov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hayalladingiz», «Armon», «Gumon».

Toirjon Latipov - Chiroyli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00