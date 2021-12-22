Farrux Xamrayev - Otasini erkasi

Farrux Xamrayev — Otasini erkasi
Ijrochi: Farrux Xamrayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 037
Hajmi: 3.22 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Xamrayevning «Otasini erkasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 037 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».

Farrux Xamrayev - Otasini erkasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00