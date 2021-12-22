Farrux Xamrayev - Otasini erkasi
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 037
|Hajmi:
|3.22 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-12-2021
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Otasini erkasi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 22-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 037 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Otasini erkasi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.