Doston Ergashev - Togdan tushmas qor boling dada

Doston Ergashev — Togdan tushmas qor boling dada
Ijrochi: Doston Ergashev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 28 419
Hajmi: 4.76 MB
Davomiyligi: 04:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-12-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Togdan tushmas qor boling dada» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 28 419 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».

Doston Ergashev - Togdan tushmas qor boling dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00