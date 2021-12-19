Doston Ergashev - Togdan tushmas qor boling dada
|Ijrochi:
|Doston Ergashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|28 419
|Hajmi:
|4.76 MB
|Davomiyligi:
|04:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-12-2021
Qo'shiq haqida
«Togdan tushmas qor boling dada» qo'shig'ini Doston Ergashev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:36, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 28 419 marta tinglangan. Doston Ergashev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Dostim havolanib ketma», «Modniylarga», «Manabu go’zallar buguncha sevadi (Ey do’stim)».
Doston Ergashev - Togdan tushmas qor boling dada qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.