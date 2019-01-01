Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Aziz Yuldashev
Majnuntol
03:44
Abdulaziz Zokirov
Popuri
05:25
Feruza Jumaniyozova
Bodo
03:57
Bahriddin Zuhriddinov
Singlim
03:49
Ziyoda
Yana yangi yil
03:35
Bayram
Lola
02:56
Dilnoza Akbarova
Jayronim
03:18
Gulasal
Taq-tuq (remix version)
03:21
Jamshid Abduazimov
Ona (remix version)
02:34
Ozodbek Nazarbekov
Dil bo’ldi
04:18
Lobar Umarova
Parvo qilmaysiz
03:20
Botir Qodirov
Jon-jon
03:00
Konsta
Blabla
04:59
Eldor Burxon
Ayol va farzand (monolog)
03:17
Botir Qodirov
Yonaman
03:38
Bojalar
Xay xay
04:04
Shahina
Qirolichaman
04:50
Abdulaziz Zokirov
Hayrona
03:56
Bojalar
Atlas
03:21
Abbos
Andijon polkasi
03:47
Qahramon Ruzmetov
San-san
03:34
Bobomurod Hamdamov
Sevibman
04:04
Botir Yaminov
Aytgin menga
04:04
Alisher Fayz
Kuyov
03:11
Oybek Chamanov
Ota-ona
04:47
Bonu
Afsona
04:08
Nilufar Usmonova
Qirolichaman
04:48
Umidaxon
Jani
03:50
Shahzodxon
Ey qizcha
03:10
Ahror Mahmudov
Kimga aytay
04:00
Umid Amirxon
Mayli-mayli
03:27
Sahro
Laylijon
03:10
Anvar Sobirov
Bahor
04:04
Bunyodbek Saidov & Bobomurod Hamdamov
Kim ekan
05:47
Abduhoshim Ismoilov
Shodiyona
02:56
Mirzabek Xolmedov
Lacetti
04:16
Alisher Fayz
Salut
03:22
Bahrom Nazarov
Kun sayin
03:48
Ozodbek Nazarbekov
Takalluf
05:40
Umidaxon
Senda
03:48
Bahrom Nazarov
Yaxshiroq
04:05
Aziz Rametov
Bahor
02:57
Lola Yuldasheva
Ketaver
03:45
Javlon Sapoyev
Mayxona
05:23
Dildora Niyozova
Inson
04:38
Mohim
Xayr
04:14
Abbosxon
Sevaman (remix)
03:44
Otash Xijron
Ketgansan
03:40
Mashxurbek Yuldashev
Onam
03:41
Abbosxon
Yangi yil biz bilan
03:07
Azizbek
Izlari
03:34
Shohida Zokirova
Ajoyib
03:34
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Dona-dona
03:41
Suhrobi Ahmad
Bedona
03:42
Bojalar
Ayrildim
04:52
Doston Ibodullayev
Gulim
00:00
Farruh Saidov
Ustozga ehtirom
07:44
Baturjan
Baxtimni uchratdim
03:19
Alisher Zokirov
Istamadi
04:12
Bojalar
Bekorchi
02:59
Alijon Isoqov
Onamning poyidan
04:19
Nuriddin Yusupov
Yorimdan ayrildim
03:35
Abduvali Rajabov
Sensiz
04:02
Bunyodbek Saidov
Shirin
03:21
Botir Qodirov
Vatan
03:26
Mashxurbek Yuldashev
Do’st
04:24
Botir Qodirov
Bora-bora
03:24
Sulaymon
Armonim
03:42
Odilbek Abdullayev
Toshkent City
03:02
Abbos
Navroz
03:47
Ziyoda
Jim
03:39
Dilnura & Sherzod
Ajoyib kun
03:04
Bojalar
Enagalar
03:10
Izzatillo Xo'jayev
Muhabbat
04:45
Oybek Xolmatov
Arazlaring
03:38
Abdulhay Karimov
Ofarin
04:11
Nilufar Usmonova
Bu bizning hayot
04:20
Bayram
Qarab-qarab
04:48
Hojiakbar Haydarov
Armon muhabbat
03:35
Abduhoshim Ismoilov
Kamol nidosi
05:16
Alisher Fayz
To muhabbat
03:46
Abdulaziz Zokirov
Tebriz taronasi
04:00
Botir Qodirov
Ey dil
04:10
Bojalar
Shukur
03:49
Botir Qodirov
Assalom
02:40
Alisher Fayz
Bir kelib
04:01
Bekzod Kenjayev
Voy Voy
03:23
Alisher Zokirov
Oshiq ahli
04:19
Anvar Sanayev
Sevgilim
03:41
Sanjar Abduvohidov
Ona
04:17
Hadicha
Erkala
03:29
Osman Navruzov
Satashdym
03:50
Alijon Isoqov
Yangi yil
03:57
Alisher Zokirov
Yig’lagan kecha
04:09
Bojalar
Monolog
03:13
Jahongir Toirov
Oyimsan
03:39
Aziz Rametov
Alam-alam
03:34
Abdulhay Karimov
Kampirim
05:06
Sardor Rahimxon
Besame mucho
04:31
Alisher Fayz
Vatan
03:52
←
1
…
6
…
14
15
16
17
18
…
26
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00