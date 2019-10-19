Doston Ibodullayev - Gulim
|Ijrochi:
|Doston Ibodullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|908
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Gulim» qo'shig'ini Doston Ibodullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 908 marta tinglangan. Doston Ibodullayev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Sango na», «Xivali Sara 2».
Doston Ibodullayev - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.