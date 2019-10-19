Doston Ibodullayev - Gulim

Doston Ibodullayev — Gulim
Ijrochi: Doston Ibodullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 908
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Gulim» qo'shig'ini Doston Ibodullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 908 marta tinglangan. Doston Ibodullayev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Popuri», «Sango na», «Xivali Sara 2».

Doston Ibodullayev - Gulim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00