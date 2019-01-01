Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bojalar
Zubayda
03:22
Mashxurbek Yuldashev
Kechaman
03:32
Abduvali Rajabov
Bir juft yurak
04:23
Bahriddin Zuhriddinov
Jigarlarim
03:12
Asilbek Negmatov
Janee
04:14
Ummon
My love
03:40
Bunyodbek Saidov
Popuri
06:04
Aziz Rametov
Vatan
03:23
Bahodir Mamajonov
Madina
04:29
Hadicha
Voy-voy
03:05
Yulduz Usmonova
Affet Allahim
04:14
Saidmansur Abdullayev
Minjiqlaring
03:17
Shohruh Rahimov
Ayrildim sendan
05:11
Abdulla Qurbonov
Onajon
06:00
Dado
Chat pat
03:48
Qodirjon Madaminov
Hamshira qiz
04:00
Avaz Olimov
Sevar yorimsan
03:58
Gulasal
Araz
03:41
Anvar Sanayev
Azizam tushun
04:31
Alijon Isoqov
Ayolni
04:04
Bobur Sobirov
Sevma
03:09
Askarbek
Bum-bum
03:26
Alijon Isoqov
Yurak
04:20
Botir Qodirov
Indamadi
03:39
Dilmurod Sultonov
Ina-ina
03:34
Saidmansur Abdullayev
Sen uchun
04:51
Bahrom Nazarov
Aylanay
04:10
Valijon Yuldashev
Majnuntol
02:42
Bunyodbek Saidov
Anjir
03:37
Abbosxon Maqsumov
Bilmadim bilolmadim
03:23
Botir Qodirov
Vadalar
05:14
Bekzod Xakimov
Yovosh Yovosh
03:12
Abdulla Qurbonov
Binafshalar
02:28
Munisa Rizayeva
Alami zor (Tojikcha)
04:01
Dilnoza Akbarova
Qaylardasan
03:54
Tohir Sodiqov
Shamol
04:57
All stars
Assalom
05:01
Zohirshox Asqar
Hajga borganda (sher)
02:27
Oybek Xolmedov
Jiydaning gullari
03:56
Alisher Fayz
Dilafruz
03:36
Bojalar
Yoringman
03:34
Milena Madmusayeva
Oq qushlar
04:41
Alisher Fayz
Voy-dod
03:38
Abbosxon Maqsumov
Qoqma kipriklaring
03:40
Abduvali Rajabov
Unut meni
05:22
Muxlisbek Qurbonov
Injiqsiz
03:11
Ozoda Nursaidova
Hatamshy Khalas
05:34
Mashxurbek Yuldashev
Hayot
03:49
Yodgor Mirzajonov
Dado
04:15
Dildora Niyozova
Yoshlik
03:37
Alisher Fayz
Parizoda Ziyoda
03:26
Elmurod Mirzayev
Debsanda (New version)
03:35
Farhod Saidzod
Ota onamga
03:00
Rayhon
Habibi
03:04
Sarvarbek Mamajonov
Ular haqida
03:16
Bahrom Nazarov
Hayolim
04:22
Otabek Muhammadzohid
Bir dilbara
03:37
Abdulaziz Zokirov
1001 kecha
03:57
Bekzod Umarov
Nozlaridan
03:39
Dilshod Halikov
Yurak
03:38
Bojalar
Sevaman
03:24
Alijon Isoqov
Yonayin otashingda
04:16
Farruhbek Komilov
Qoyil
03:04
Mirjon Ashrapov
Voydoda
03:08
Saidmansur Abdullayev
Qurjaksan
03:52
Sevara Nazarxon & Shahriyor
Ishq
04:26
Abduhoshim Ismoilov
Sayri gulzori
04:08
Sevara
Ana-ana
03:49
Alisher Zokirov
Tushlarimda
04:16
Adham Soliyev
Borolmayman
04:04
Shoxruz (Abadiya) & Nigina
Shoshilma
03:36
Ruslani Raxmon
Shabona
03:37
Aziz Rametov
Yana keldi
03:09
Janob Rasul
Erkak
04:22
Tohir Sodiqov
Eski shahar
04:30
Diyor guruhi
Na sen deding, na men
03:48
Aziz Rametov
Qora qosh
04:03
Asrorjon Isoqjonov
Gal-gal
03:25
Hoji Akbar
Qimirlama
03:45
Shuhratbek Komilov
Na kerak
04:27
Abduhoshim Ismoilov
Adolat tanovari
07:33
Anvar Mavlonov
Xoji qilay
04:33
Mirjon Ashrapov
Davrada
03:53
Elmurod Mirzayev
Yuragimni
04:24
Zarina Nizomiddinova
Meni kechir
04:38
Bojalar
Jamshid
03:10
Aziza Nizamova
1,2,3
03:16
Hadicha
Yarash-yarash
03:00
Dilnavo
Qora tun
05:26
Bojalar
Yana gulladi jiyda
03:41
Isroil Saidumarov
Olmacha
03:15
Dilnoza Akbarova
Sevgilim
04:08
Dildora Niyozova
Shaydo
03:50
Azizbek Bekmurodov
Gulim
03:49
Abbosxon
Ey dunyo
03:57
Daler Fayzullayev
Chaki-chaki
03:41
Botir Yaminov
Nozlanib
03:04
Nodirbek Xolboyev
Men bittaman
04:31
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
Samarqand
03:55
Alisher Fayz
Shu
03:29
←
1
…
7
…
15
16
17
18
19
…
27
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00