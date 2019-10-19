Anvar Sobirov - Bahor

Anvar Sobirov — Bahor
Ijrochi: Anvar Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 633
Hajmi: 3.97 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bahor» — Anvar Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 633 marta tinglangan. Anvar Sobirov ijrosida saytda jami 81 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayr», «Axtarim», «Alam qilarkan».

Anvar Sobirov - Bahor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00