Anvar Sobirov - Bahor
|Ijrochi:
|Anvar Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 633
|Hajmi:
|3.97 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Bahor» — Anvar Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 633 marta tinglangan. Anvar Sobirov ijrosida saytda jami 81 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Xayr», «Axtarim», «Alam qilarkan».
Anvar Sobirov - Bahor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.