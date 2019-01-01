Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Usmonova
Gul gulga
03:41
Timur Raximov
Gal-gal
03:07
Erkin Madraximov
Gal janim
02:58
Saidakbar
Sevganim
03:49
Osman Navruzov
1,2,3,4
03:08
Artur Rahmonov
Galib get
02:58
Ibrohim Hamidov
Nur-nur
04:03
Qodirjon Ahmedov
Onajonim
03:55
Nodira
Yetadi
03:02
Shoira Otabekova
Hanuzam
03:55
Umar Mahkamboyev
Ishq
03:46
Jamshid Shodiyev
Qayda bor
03:14
Beki
Yetaman
04:02
Oybek Xolmedov
Xotiralar
04:22
Ahror Mahmudov
Ikki vujud
03:42
Ummon
Tola
03:07
Afruza
Kulcha
04:02
Yodgor Mirzajonov
Noz ila
03:17
Tarona Band
Yalli-yalli
03:30
Jahongir Otajonov
Malla Mallamu
03:21
Izzatillo Azimjonov
Qora qoshsan
03:14
Sarvarbek Holiqov
Aldoqchi
04:00
Farrux Xamrayev
Janonasande 2019
02:59
Zaynab Xudoyorova
Anor
03:36
Sanjar Halikov
Dilpora
03:00
Nilufar Nursaidova
Barbie
03:52
Farrux Xamrayev
Janonasande (New version)
02:59
Alisher Zokirov
Onam (2019)
04:20
Muhabbat Sultonova
Fasillar
03:47
Boburbek Arapbaev
Qiz Bermaganlar
05:06
Asliddin Do'stov
Yodimdasan
04:03
IL KHANN
Chorasizman
03:56
Gulinur
26 Kun
04:12
Shahzod Murodov
Egov
03:26
Sakit Samedov
Tufli-mufli
03:31
Sevara
Sariq atirgul
03:37
Bolalar
Undan nimam kam (2019)
03:11
Shuhrat Yo'ldoshev
Adashdik
03:20
Shuxrat Yuldashev
Adashdik
03:20
Yagdona
U ketgan
04:15
Sharof Muqimov
Vadalari yolgon ekan
03:51
Mikky
Любовь-наркотик
04:00
Anvar G'aniyev
Ko'zi jayron
03:47
MuhammadKarim
Ketdi
03:57
Sardor Mamadaliyev
Qiziq
03:32
Ibrohim Hamidov
Moshinasi bor
03:38
Otash Xijron
Aldam
03:06
Botir Qodirov
Ota
04:22
Botir Zokirov
Hayolimda
04:34
Alisher Zokirov
Qachon qaytasan
03:58
Javlonbek Olimov
Durdona
03:31
Davron Ahmedov
Guli
03:20
Shirin Mamatova
Osmondan tushgan emas
03:51
Elyor Sodikov
Azer
07:02
Baxtiyor Rahmonov
Kapitan qizi
04:30
Tohirbek Hakimov
Farishtam
03:36
Bojalar
Andijonlik mehmon
03:09
Bahrom Nazarov
Shirin-shirin
03:21
Ilhom Farmonov
Kel endi
03:34
Ibrohim Mamadaliyev
Diydor
04:12
Alisher Zokirov
Mensiz
05:29
Samandar
Rashk qilasanmi
03:32
Akmal Abbosov
Sen borsan
03:11
Abbos
Gol-gol
05:49
VIA Karavan
Oyxon
03:10
Ziyoda
Ikkimiz
03:58
Aziza Niyozmetova
Aytishuv
06:31
Farrux Ahmedov
Yuragimey
05:00
Bojalar
Ay ay ay
04:18
Alisher Fayz
Buyuklar
04:29
Abdulla Qurbonov
Bizchalik
04:40
Abdulhay Karimov
Yashang
03:45
Bojalar
Kechir
03:49
Abbos
Boni-M
04:20
Botir Qodirov & Dilnoza Akbarova
Aldamadim
03:20
Budur
Yorim
03:04
Abbosxon
Yangi yil
03:10
Soyib Dadaxonov
Tushun mani
03:21
Nargiz
Senga xatlar yozdim
03:44
Tohir Sodiqov
Sevgi
04:56
Tohir Sodiqov
Nahotki
04:32
Abdulla Qurbonov
Kechalarim
04:33
Mumtoz navolar
Jingle bells (Uzbekcha)
01:37
Oybek Sangin
Iltijo
03:29
Bojalar
Nashvati uzum
03:07
Abbosxon Maqsumov
Aytolmayman
03:26
Hurshid Hamidov
San shunchalar
03:30
Hushnudbek Husanov
Uzr
03:01
Abduhoshim Ismoilov
Intizorimga
03:12
Botir Qodirov
Lazgi
03:13
Bobomurod Hamdamov
Begona
04:38
Abdulhay Karimov
Oq kabutar
03:22
Abdulatif Hasanov
Xar kuni
03:17
Jahongir Mirzo
Bu oqshom
04:06
Adham Soliyev
Setora
03:32
Lobar Umarova
Emasmidim loyiq
04:09
Tohir Sodiqov
Asragin meni
03:29
Sanatbek Farmonov
Sangtarosh
03:49
Aziz Rametov
Malomatlar
03:36
Bunyodbek Saidov
Marmalad
02:34
←
1
…
5
…
13
14
15
16
17
…
25
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00