Odilbek Abdullayev - Toshkent City
|Ijrochi:
|Odilbek Abdullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 066
|Hajmi:
|3.01 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Odilbek Abdullayevning «Toshkent City» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 066 marta tinglangan. Odilbek Abdullayev ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mandada yurak bor», «Hayot», «Jo’ralar».
Odilbek Abdullayev - Toshkent City qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.