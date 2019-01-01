Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sanjar Sadriy
Eslaganmisan
03:19
Ark yoshlari
Mayli bor
03:48
Oybek Sangin
Yur
03:21
Bahrom Nazarov
Rinna-rin
03:46
Bojalar
Bidirlama
03:47
Umidaxon
Dema-dema
03:25
Khabib
Khabibing
03:41
Benom
Qaniydi seni
04:20
Shuhrat Hakimov
Gum-gum
03:30
Zafarbek Qurbonboyev
Sanamjon
03:22
Bekzod Xakimov
Namasan
02:59
Sobir Primov & Shahnoza Mamadaliyeva
The preacher
04:18
Otash Xijron
Kelmading
03:18
Qilichbek Madaliyev
Dunyo topiladi
04:48
Akmal Sadixonov
Armon
03:59
Hadicha
Ayyora
03:04
Bahrom Nazarov
Kulib dedi
04:16
Rozmatbek Ergashov
Ayt menga
03:32
Bahrom Nazarov
Yetimlar
05:19
Dado
Man (remix)
03:50
Ozoda Nursaidova
Qirolicha
04:49
Abdulhay Karimov
Devona
05:13
Farrux Ahmedov
Jiydazor
03:17
Bojalar
Vodiylar
03:16
Dildora Niyozova
Yori borga
04:30
Bojalar
Yor-yor
03:24
Alijon Isoqov
Olislarda yurganlar
04:10
Bahriddin Zuhriddinov
Adashdim
03:40
Botir Qodirov
Bale bale
02:37
Bojalar
Achchiq hayot
04:01
Madina Fayzullayeva
Sog’indim
03:07
Umar Shamsiyev
Janona
03:15
Renat Sobirov
Bergan va’dalaring qani
03:41
Ikromjon Abdullayev
Ismim yoz
04:16
Dildora Niyozova
Muhabbat bormikin
03:29
Murod Soyibnazarov
Ul malak
03:12
Ali Otajonov
Hayot
03:44
Nodirbek Xolboyev
Seni olib ketgani keldim
03:49
Sayyora Qoziyeva
Lezginka
03:14
Madina Mumtoz
Ona dardingiz
04:21
Mohim
Uradi yurak
03:24
Eldorbek Hakimov
Armon
04:18
Bojalar
Vatanim
03:39
Sardor Tursunov
Opa
03:33
Bunyodbek Saidov
Mozalim
04:16
Budur
Xat
03:21
Otabek Muhammadzohid
Nahot
04:30
Mashxurbek Yuldashev
Charchadim
03:36
Bahrom Nazarov
Jayrona
03:59
Bobur Olimov
Surxoncha
03:07
Dilnoza Akbarova
Asrasin
07:12
Abbosxon
Yurak seni der
03:11
Abdulla Qurbonov
Abdulla
03:01
Feruza Karimova
Dastingdan
04:10
Botir Qodirov
Jim turing
03:56
Komronbek Soburov
Yanoqlaring
03:07
Alisher Zokirov
Sevgi degani
03:51
Abbosxon
Sevmay
03:27
Adham Soliyev
Mohira
03:44
Aziz Rametov
Kelma
03:43
Bekzod Kenjayev
Bir zum
03:23
Dineyra
Sevdim
02:43
Dilshodbek Yunusov
Zaharcha
03:32
Sanatbek Farmonov
Kechirimli
03:58
Bojalar
Muhabbat
03:28
Shahriyor
Begonamiz
03:52
Afruz
Kecha kunduz
03:52
Abdulhay Karimov
Darvoza
04:16
Hilola Hamidova
Xoldarvoy
03:08
Shoxruz (Abadiya)
Telbaman
03:57
Masrur Usmonov
Gapir gapir
03:51
Abdulhay Karimov
Sevaman
04:34
Abdulaziz Zokirov
Umr oqib ketar
05:54
Alisher Fayz
Rashk qilasanmi
03:29
Bobur Sobirov
Begonamiz
04:27
Jenisbek Piyazov & Shirin Mamatova
Samarqand
04:14
Ummon
Shisha
04:49
Shahruza
Toshkent
03:34
Vohid Abdulhakim
Sevaman sani
03:21
Tohir Sodiqov
Alvido
03:44
Rahmatilla Yusupov
Tabassum
04:26
Dilmurod Sultonov
Oysha
03:58
Azim Mullaxonov
Kelmading
04:30
Dilbar
Ket
04:09
Bahrom Nazarov
Sen kulganda
04:07
Benom
Seni sevaman
03:28
Bojalar
Jamila
03:03
Sardor Rahimxon
Saida
03:48
Ruslan Usubjonov
Chiroyli qiz
04:03
Abbos
Dilhiroj
04:18
Lobar Umarova
Elim
03:24
Feruzbek Karimov
Bir o’zimni jonim
03:32
Shohsanam
Sizni bergan
05:00
Iskandar Matazimov
Qarashlaring
03:33
Toir & Shoxrux
Bir ikki soat
03:32
Ali Otajonov
Yondiradi
03:16
Bahrom Nazarov
Otajon-onajon
03:38
Alijon Isoqov
Nargiz
04:24
Maysara
Oy qiz
03:37
Afruz
Durdona
03:40
←
1
…
16
…
24
25
26
27
28
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00