Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Muhammad Ali Navruzov
Lambo
03:47
Mardon Sulaymon
Habibi
02:41
Dilmurod
Xayr dema
02:54
Maksudbek Isokov
Qayt-qayt
03:39
Ozoda Ahmedova
Pari
03:51
Gulasal Abdullayeva
Onam derman
04:55
Vohid Abdulhakim
Kim Baxtli (Remix)
03:23
ForMusic pro
Kun sayin
03:01
Soyib Dadaxonov
Tomchi
04:07
SamoFM guruhi
Aldamagin
03:30
Bexruzin
Izlama
02:46
Husan Kahhorov
Darvoza
03:54
Rahmatilla Yusupov
Chiroyli qiz
04:22
Mansurtoy
Qalay-qalay
03:13
Osman Navruzov
Bichara yar
03:15
Dilmurod Sultonov
Mayda-mayda
03:20
Davron Ergashev
Yana-yana
03:14
Bahrom Nazarov
Qiza boq
03:16
Eldido
Hayol
03:40
Davron Ahmedov
Farzona
04:03
Karomat Otajonova
Sani yuraging
02:43
Osman Navruzov
Galman
03:25
Baxodir Kodirov
Oshiq yurak
03:51
Dilobod Muhiddinova
Yo Habibi
03:18
Elmurod Muhsinov
Ona
04:55
Ravshan Annaev
Meni-meni
03:13
Otajon Bahtiyorov
Samira
02:51
Beki
Qalay
03:24
Dizayn Jamoasi
Bu Dizayn
03:19
Eldido
Oqshomlar
04:14
Subhan media & UzTim & Abror
Bolalar uyi
03:49
Oybek Xolmedov
Negi bimonad jovedon
04:16
Sardor Mullayev
Bevafoyim
03:42
Eldido
Regresa a mi
04:11
Guli Navo
Kim ekan
03:00
Mardon Sulaymon
Sensiz
04:25
Hamdambek To'rayev
Sallana
03:13
Islomhon
Ustozlar
03:46
Jah-Hon & Axson
Mening dilim
04:09
Yulduz Usmonova
San-san
02:59
Yoqubbek qudratov
Kechalar
03:22
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Xayr
04:33
Davlatshox
Mayli-mayli
00:00
Yulduz Usmonova
Osoniga keting
04:25
Timur Rakhmanov & Shoxrux
Bexabar
04:23
Sherzod Nuraliyev
Gunoh
03:41
Xurshid Sobirov
Malibu
03:14
Sherbek Shodiyev
Dili-dili
03:34
Shuhrat Dillaev
Malikam
03:47
Ikrom Urinboev
Jonim
04:08
Qilichbek Madaliyev
Ketmadi yor
03:34
Fazliddin Umarov
Guloyim
03:27
Javlon Yusupov
Boja
03:11
Mr.Dark
Munisa
02:54
Gulinur
Танцуем
03:07
Farzon
Aytolmasam
04:34
Umar Mahkamboyev
Qani-qani
04:52
Fazliddin G'ulomov
Hiyonat
03:40
Dadish Aminov
Mani unutma
02:53
Yamin
Dugonalar
04:00
Azim Sher
Nega ketding
02:56
Oybek & Nigora
Salom-salom
03:33
Ravshan Tojimatov
Alvido
03:42
Sherbek Shodiyev
Yonaman
03:30
Mashxurbek Yuldashev
Holim xarob
03:41
Sardor & Davron
Sevgi iztirobi
03:38
Inombek
Eski bekat
03:55
Bunyod Jumaniyozov
Gulim
04:46
Lobar Umarova
Padoy-paydo
03:36
Sardor Rahimxon
Yahshilik qiling
06:42
Shoxruz (Abadiya)
Yurak ezilar
03:40
Ahror Madrahimov
Qachonlardir
03:56
Abzal Husanov
Shukrona
03:14
Sunnat Salaev
Unutolmaysan
04:09
Malika Egamberdiyeva & Erkin Xudoyqulov
Uni dema
03:39
Aziz Yuldashev
Janan (Qoraqalpoq tilida)
03:34
Valijon Qodirov
Marsiya
06:01
Isomiddin Nur
Tamomman
04:19
Tohir Sulton
Guldeksan
03:10
Otabek Muhammadzohid
Nasibam
04:45
Timur Raximov
Vafosiz 2
04:01
Doniyor Bakirov
Bormi-bormi
04:12
Sardor Rahimxon
Hayr, Ramazon
00:51
Sardor Ahmedov
Ona
04:09
Farrux Xamrayev & Jamshid Abduazimov
Xato qildim
04:13
Farrux Xamrayev
Yona-yona
04:12
VIA Karavan
Gulisan
04:05
Murodbek Qilichev
Bibi qizi
03:01
Nodirbek Niyozov
Kim bilibdi
03:38
Boburmirzo Yazdonov
Qizlar jamoli
04:12
Markaz
Muqaddas ayol
01:31
Renat Sobirov
Telba oshiq
02:50
Mirzabek Xolmedov
Umr nima?
03:53
Mashxurbek Yuldashev
Lol ayladi
03:12
Muxlisbek Qurbonov & Feruza Abduqayumova
Toshkentdaman
03:24
Sherbek Shodiyev
Hayot uchun
03:59
Shahina
Baxtimsiz
02:48
Ruxshona
Unutdim
03:15
Sherzod Nuraliyev
Seni kutib
04:21
Faruz Guruhi
Eshiklarni
03:15
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