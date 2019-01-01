Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Murod Manzur
Ota-onam
04:12
Suhrob & Xamdam
Telbaman
03:21
Dilnoza Ismiyaminova
Oh dedim
03:46
Dilbar
Hijron
03:45
Botir Qodirov
Layli
03:47
Shirin Mamatova
Bordir hayot
02:41
Elyor Temirov
Ona mehribon
05:40
Bojalar
Bahor
02:59
Abdulaziz Zokirov
Soundtrack
03:05
Sardor Mamadaliyev
Ey yoronlar
04:38
Dilyorbek Isoqjonov
Ota-onaga
04:27
Dilnura
Mustaxzod
06:30
Yulduz Usmonova
Iltijo
04:49
Abdulhay Karimov
Folbinlar
07:06
Bekzod Umarov
Gulandon
03:35
Abdulatif Kamol
Menimcha
03:32
Asim Bagirzade
Sensin-sen
03:46
Otash Xijron
Sensiz
04:12
Furqat Macho
Yolg’onchi yorim
03:51
Bahrom Nazarov
Lola (fors tilida)
03:02
Alisher Fayz
Meni kechir
04:06
Asilbek Negmatov
Bale-bale
03:36
Humoyun Mirzo
Onam
05:44
Alisher Zokirov
Maro
03:37
Abdulaziz Zokirov
Persia
03:31
Asilbek Negmatov
Guli
05:41
Farruh Saidov
Sanmi
02:53
Bobur Olimov
Yetti yurt
05:42
Dilafruz Hayitmetova
Ona
04:02
Bayon
Darbadarman
03:36
Elmurod Sobitov
Dildor qiz
03:58
Bojalar
Oshiq
03:49
Sharqona guruhi
Urunma
03:03
Abduhoshim Ismoilov
Ishq
06:05
Dilnoza Ismiyaminova
Aldadi
03:18
Bojalar
Xotira
04:55
Hadicha
Jonimni yoqma
03:39
Shuhratbek Komilov
Gul etdi
03:12
Bayon
Sen ketma (jonli ijro)
02:45
Aziza Niyozmetova
Devona
03:58
Nuriddin Yusupov
Surat
03:25
Odilbek Abdullayev
Guli
03:06
Abdulhay Karimov
Borsam
03:50
Elyor Temirov
Men va sen
03:06
Benom
Tekoon bede
02:37
Hosila Rahimova
Xotira xiyoboni
04:31
Anvar Sanayev
Barno
03:34
Bahrom Nazarov
Yomon ekanda
03:58
Bojalar
Mani yorim
03:38
Alisher Fayz
Chamanda gul
04:00
Tohir Sodiqov
Albatta qaytgin
03:40
Abbosxon
Eslama endi
04:10
Abbos
Chinor
03:45
Sardor Mamadaliyev
Ota-ona duosi
03:42
Shahzod Nazarov
Men sensiz
04:26
Shamsiddin Azizov
Gulim
03:35
Bojalar
Ona
03:21
Adham Soliyev
Oysuluv
03:37
Bonu
Qora tun
06:13
Alisher Fayz
Fransuzcha
03:19
Asilbek Negmatov
Mehribonim
04:39
Alijon Isoqov
Zeboxon
04:32
Bojalar
Amakivachchalar
03:12
Isroil Saidumarov
Sanada qalmas
04:13
Manzura
Tanlading
03:04
Yagona
Parvona
00:00
Diyora Muxtorova
Dilbarim
03:59
Asim Bagirzade
Yaki tanho
04:14
Botir Yaminov
Bevafo yor
04:03
Shahruza
Yodingdamu
04:08
Adham Soliyev
Muhabbatga yetolmaganlar
03:27
Dilfuza Ismoilova
Yor yor
04:18
Afruz
Begonaman
03:04
Abdulatif Kamol
Sabina
03:17
Alisher Fayz
Faryod
03:30
Abduvali Rajabov
Dunyo
03:58
Otash Xijron & Boburkhan
Kim
04:09
Alisher Fayz
Dastingdan
03:23
Botir Qodirov
Ona
04:52
Dilafruz Hayitmetova
Kelasan tez
02:59
Botir Qodirov
Janam-janam
03:56
Xudoyor Saidov
Yorim bo’l
03:18
Yulduz Turdiyeva
Sari gelin
05:45
Alisher Zokirov
Rahming kelsin
03:57
Yulduz Usmonova
Binafshaginam
04:48
Abdulla Qurbonov
Dildora
04:25
Sitora Farmonova
Chamanda gul
02:59
Yulduz Usmonova
Xalqim (new version)
05:53
Ikrom Usanov
Yoronim
03:45
Muxlisbek Qurbonov
Assalom
03:47
Xusan Baxshi
Orzigul
03:19
Odilbek Abdullayev
Nishatdim oxir
03:59
Dilfuza Rahimova
Mayda-mayda
03:04
Bojalar
Chaplin
03:24
Adham Soliyev
Armon
04:42
Asilbek Negmatov
Ketsang ketaver
05:28
Shuhratbek Komilov
Ota onasi borlar
03:39
Oybek Sangin
Parizod
03:04
Bahrom Nazarov
Ayrildim
04:05
Aslbek Yuldashev
Achinaman
04:36
←
1
…
8
…
16
17
18
19
20
…
28
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00