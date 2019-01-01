Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Zulayho Boyxonova
Inson aziz
03:39
Setora & Dj Ochil
Sen borsan
03:22
Jasurbek Jabborov
Onam
03:30
Vohid Abdulhakim
Quron
04:56
Eldido
Zorman
03:38
Izzat Hodjayev
Ikki oshiq
03:32
Bojalar
Chunga-changa
03:01
Mohim
Nega
04:12
Ali guruhi
Sevgim uchun
03:46
Hojiakbar Haydarov
Unutma
04:26
Dilshod Rahmonov
Sogindim
04:32
Poytaht guruhi
Poralama
03:14
Bayon
Papuri 2018
07:07
Nodirabegim
Oshiqsan
04:21
Farrux Xamrayev
Ichaman 2
04:28
Shoxrux
Samba
03:14
Dilnoza Ismiyaminova
Ayvon
03:21
Abzal Husanov
Gul uzib
03:48
Dilshod Halikov
Lola gulsan
03:23
Adham Soliyev
Endi seni
04:08
Shuhrat Dillaev
Yondim gulim
03:07
Doniyor Bekturdiyev
Sevaman
03:22
Yillar guruhi
Izlab seni (remix version)
03:33
Dilafruz Hayitmetova
Jiz Jiz
03:43
Shoh Baxrom
Qunduzim
03:20
Osman Navruzov
Dasam
02:43
San'at Safo
Mitti-mitti
03:10
Mahmud Namozov
Opa-singil
03:49
Husan Kahhorov
Farzand ber
03:52
Otabek Muhammadzohid
Telba denglar
04:43
Bahtiyor Ismatullaev
Qish
04:46
Bobur Pirmatov
Aldab
03:46
Shuhrat Usmanov
Neki bimonad chovidon
04:57
Dilnoza Ismiyaminova
Gal-gal
02:58
Nodirbek Niyozov
Ona
03:46
Humoyun Mirzo
Zolima
03:34
Orifjon
Begoyim
04:07
Otabek Abdukarimov
Esingdami oqshomlar
04:39
Nurullo Doripov
Dildor
03:46
Yamin
China
03:06
Shoxruz (Abadiya)
Kerak emas
03:52
Maqsad Qaraev
Narxing oshirma (Xiyonat)
04:00
Muxlisbek Qurbonov & Malika Qurbonova
Osmona uchirdim
03:57
Sardor Mamadaliyev
Ay-yay-yay
03:26
Yulduz Turdiyeva
Jilva namo
03:34
Behruz Tohirov
Bu hayot
05:06
Shahzod Murodov
Kel-kel
03:38
Umidaxon & Shuxrat Yuldashev
Hay yor-yor
02:35
Yulduz Usmonova
Taralla Dalli
05:50
Ozoda Ahmedova
Do’stlik
03:40
Lobar Umarova
Bovoram kun
03:36
Bahtiyor Ismatullaev
Mening dunyoyim
04:00
Ilhom Farmonov
Nimamush
03:41
Bojalar
Yaxshi niyat
04:26
Shahzoda
Seni osmonimga olib ketaman
04:58
Sherbek Shodiyev
Oqibat
03:44
Bahtiyor Ismatullaev
antana
03:24
Javlon Yusupov
Xazon
03:06
Husan
Adashdim
03:30
Otash Xijron
Jaroxat
04:17
Dilmurod
Birimiz baxtlimizku
03:11
Muxlisbek Qurbonov
Qashqadaryo
03:46
Aziza Nizamova
Oq terak
03:11
Maxsuma
Javobsiz savol
04:03
Sardor Rahimxon
Onaning so’ngi so’zi (AJR loyihasi) juda ta’sirli
02:07
Eldido
Senga asirman
03:17
Otabek Muhammadzohid
Bir kecha qolgin
04:17
Fazliddin Umarov
Onam uchun
04:54
Tohirbek Boboev
Uylanamiz
04:31
Aziza Qobilova
Kunlarimni sanab
03:34
Muzaffar Mirzarahimov
Lolajon
03:33
Umar Mahkamboyev
Makkora
03:09
UmidJan
Aytgin nega
03:30
SamoFM guruhi
Devonaman
03:55
Yulduz Usmonova
Sadarayxon
03:42
Murod Otajonov
Yondirding
03:11
Farrux Xamrayev
Nega Ketgansan
04:00
Feruza Egamova
Har kecha
03:53
Saidazam Karimov
Lola gulim
03:40
Arepbay Allaniyazov
Qara qiz
03:10
Ahror Madrahimov
Shayton qullari
03:25
Dilfuza Qobilova & Zikriolloh Hakimov
Gulmesha
03:37
Azizbek Hamidov
Kelmaganingda
04:00
Jasurbek Mavlonov
Bilmadim onajon
03:44
Vohid Abdulhakim
Shukur
03:24
Ibodullo Ochilov
Sitora
03:44
Umar Mahkamboyev
Bitta-bitta
03:56
Izzatullo Allanurov
Omad
00:00
Otabek Abdukarimov
Jonim
03:12
Zokir Sobirov (Oqshom guruhi)
Nilufar
04:26
Hojiakbar Haydarov
Tango
03:34
Dilnoz
Qaxramonim
03:36
Orifjon
Onam
03:06
Bunyodbek Saidov
Oy
05:56
Gulirayhon
Ota
04:51
Sayr guruhi
Azizamey
03:07
Bunyodbek Saidov
Aldanib qoldim
04:23
Barno
Ayt, shamol
03:41
Yulduz Usmonova
Sarisinim
03:01
Shaxboz Raximov
Alamlar 3
02:52
←
1
…
4
…
12
13
14
15
16
…
24
…
31
→
Главная
»
Архив по годам
»
2019
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00