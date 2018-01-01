Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Setora
Jon-jon
03:31
Isroil Saidumarov
Sayri gulzor
04:14
Xo'ja
Shoirona
03:19
Xo'ja
Kelinchak
03:51
Suhrob
Burro-burro gaplar
02:58
Shahnoza Otaboyeva
Vatanim
04:44
Navruz Sobirov
Kipriki
03:21
Oybek Xolmedov
Yuragim tirnagan kuz
04:10
Ilhom Farmonov
Nozida
03:56
Navruz Sobirov
Lazgi
04:36
Ummon
Sendan charchadim
03:52
Шахзод
Senga
05:29
Navruz Sobirov
Oysho
03:02
Ilhom Farmonov
U nimadur
07:04
Setora
Bitta ozim
05:17
Navruz Sobirov
Xayollarimiz bir
03:48
Qilichbek Madaliyev
Orgilsam
04:00
Navruz Sobirov
Mesafe
05:26
Navruz Sobirov
Beshik toy
03:42
Kamariddin Ziyo
Durdona
03:51
Ilhom Farmonov
Shaydo
03:03
Isroil Saidumarov
Emina-2
03:47
Kamariddin Ziyo
Ona (live)
05:08
Ilhom Farmonov
Ota
04:12
Navruz Sobirov
Qarang vay
03:09
Ilhom Farmonov
Jonim boling
03:16
Kamariddin Ziyo
Kel
03:45
Shoira Otabekova
Alamli ishq
04:29
Шахзод
Tango
05:49
Шахзод
Yorim dema
04:06
Jasur Gaipov
Gde je ty
03:47
Davron Ahmedov
Yoqasiz
04:07
Ilhom Farmonov
Janona qizlar
03:17
Isroil Saidumarov
Emina-1
03:41
Navruz Sobirov
Yor-yor
04:45
Setora
Xayolan
00:00
Navruz Sobirov
Janon qiz
03:17
Navruz Sobirov
Ajjisini
03:21
Kamariddin Ziyo
Atirgulim
04:11
Navruz Sobirov
Anam
04:07
Setora
Ti poteryal
04:14
Kamariddin Ziyo
Muhlisa
03:46
Ilhom Farmonov
Nazardan qolmasin
05:09
Xo'ja
Jamila
04:15
Ilhom Farmonov
Yonaman (2006)
03:42
Qilichbek Madaliyev
Kuldi bahor
03:08
Shoira Otabekova
Bir ozing
04:03
Isroil Saidumarov
Begona yorim
04:36
Elyor Sodikov
Durmisan
04:19
Шахзод
Gozal dunyo
03:47
Navruz Sobirov
Aridi jon jigarim
04:16
Jasur Gaipov
Dam ora dam
03:59
Ravshan Sobirov
Jonginam
04:40
Ilhom Farmonov
Shirinjon
03:07
Hadicha
Sevaolasanmi
03:16
Setora
Qarama (remake)
03:33
Isroil Saidumarov
Meni eslagin
05:28
Navruz Sobirov
Hayron
03:43
Rayhon
Erkatoyim
03:40
Jasur Gaipov
Sensiz
03:27
Elyor Sodikov
Boq-boq
03:50
Shoira Otabekova
Men adashdim
02:50
Nilufar Usmonova
Oshiqligim bilmading
02:48
Ummon
Yuraging soglom
03:21
Setora
Borsan
00:04
Ilhom Farmonov
Ishqing otida
04:14
Navruz Sobirov
Unutdungmi
03:52
Ilhom Farmonov
Asiringman
03:03
Maqsudbek Jabborov
Salimaxon
03:30
Rayhon
Yuragimdasan (remake 2016)
03:31
Navruz Sobirov
Zolim
04:11
Ilhom Farmonov
Yoq-yoq (Arazi omonat)
03:16
Navruz Sobirov
Yiglama
03:31
Maqsudbek Jabborov
Mohizor
04:01
Shoira Otabekova
Assalomu aleykum
04:05
Jasur Gaipov
Bir gap bolar
03:04
Ilhom Farmonov
Xush omadi
03:33
Muzaffar Mirzarahimov
Bugun
03:09
Navruz Sobirov
Istamiman xech
02:46
Navruz Sobirov
Ey qizlarni gozali
02:43
Ilhom Farmonov
Bizda bor
02:51
Ummon
O, asalim
02:05
Ravshan Sobirov
Yiglama
04:40
Xo'ja
Otam qabri
06:37
Navruz Sobirov
Qaymoq
03:07
Navruz Sobirov
Ishq
04:56
Komron Muminov
Olan Biten
03:24
Jushkin Jonibekov
Ikki gozzim
03:54
Maqsudbek Jabborov
Qashqadaryo
04:02
Hadicha
Armonli muhabbat
04:05
Setora
Tabe tu
02:46
Rashid Matniyozov
Ona
03:26
Ravshan Sobirov
Bu sevgi
03:58
Setora
Zamon
04:40
Jasur Gaipov
Ya tak hochu k tebe
04:26
Elyor Sodikov
Menikisan
03:24
Rashid Matniyozov
Sherpa 2
03:31
Xo'ja
Haqiqat
03:55
Jasur Gaipov
Ne boldi
03:31
Nilufar Usmonova
Tegaman
04:00
←
1
…
20
…
28
29
30
31
32
…
40
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00