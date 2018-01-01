Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Jasurbek Jabborov
Mariya
03:11
Uktam Hakimov
Dugon
06:32
Shahzoda
Malo li
03:39
Shahzoda
Ortamizda
03:54
Rayhon
Oyijon
03:49
Javohir Sodiqov
Sevgimga ishon
03:15
Sardor Mamadaliyev
Dunyo
04:05
Muzaffar Abduazimov
Yolgizman
05:35
Shohjahon Jo'rayev
Tillo-tillo
04:34
Shohzamon
Arzanda Anzirat
03:07
Muzaffar Abduazimov
Sevgi
03:25
Rayhon
Ne bolar
03:34
Otabek Yusupov
Ozingmi yo ozga
03:30
Rayhon
Hayotim ichra
02:59
Tolibjon Isroilov
Bilmaysiz
03:28
Javohir Sodiqov
Mana qara keldi
03:29
Benom
Sen yiglama
03:33
Suhrob Rahimov
Gozalim
03:39
Dilfuza Rahimova
Surating
04:27
Lola Yuldasheva
Ichim yonar
03:46
Rayhon
Intilib yashayman
04:18
Shahzoda
Qilpillama
02:40
Rayhon
Qani
03:24
Dilfuza Rahimova
Yonaman
04:31
Javohir Sodiqov
Esla
03:36
Sardor Mamadaliyev
Zubaydo
03:12
Navruz Sobirov
Bu na balo
03:51
Uktam Hakimov
Mama
04:41
Shahzoda
Otpusti
03:34
Shahzoda
Ona
05:01
Ravshanbek Abdullaev
Istasang
04:31
Ravshanbek Abdullaev
Naqshli
04:00
Sevinch Mo'minova
Ne boldi
04:09
Sharof Muqimov
Bu hayot
04:01
Sanjar Usmonov
Kongil uchun
04:39
Feruza Jumaniyozova
Ona (2006)
04:55
Shohjahon Jo'rayev
Duymali
03:29
Sardor Mamadaliyev
Qoshi qarolar (remix)
03:25
Feruza Jumaniyozova
Oy deb
03:47
Navruz Sobirov
Bu tuproq
04:30
Muzaffar Abduazimov
Lola
03:49
Sardor Mamadaliyev
Seni hech kim sevolmaydi meningdek (remix)
03:55
Rayhon
Baxtli bolaman
03:58
Oybek & Nigora
Kuydirasan
03:50
Oybek Yokubov
Nahot
05:12
Oybek Yokubov
Ayt kongling
04:23
Jamshid Abduazimov
Burilish
03:23
Feruza Jumaniyozova
Ispancha
02:47
Farrux Komilov
Kulishlaring yoqadi
03:02
Dilfuza Rahimova
Yurt desa kim
03:51
Farrux Komilov
Yoroney
03:50
Otabek Yusupov
Sevdim
03:33
Ulug'bek Rahmatullayev
Yoshlik qaytmaydi
04:09
Oybek & Nigora
Qurgurni (remix)
03:44
Oybek & Nigora
Qaramaysiz
02:42
Nilufar Usmonova
Bevafoyim
03:38
Umid Shahobov
Farishtam
05:44
Rayhon
Qayerdasan (remix)
03:11
Jamshid Abduazimov
Huligan
03:11
Sevinch Mo'minova
Ayrilma
05:03
Sardor Mamadaliyev
Oqibat
04:33
Umid Shahobov
Ozorim
03:37
Rayhon
Izlaysan
03:26
Shahnoza Otaboyeva
Yurak
04:18
Jamshid Abduazimov
Ovunay
03:08
Shohjahon Jo'rayev
Oynoza
03:39
San'at Safo
Navroz
05:54
Suhrob Rahimov
Kulib-kulib
04:02
Shuxrat Yuldashev
Uch tort kun
03:57
Umid Shahobov
Bevafo
04:33
Shohruhxon
Yigit yiglamaydi
03:55
Sanjar Usmonov
Navroz
02:47
Umid Shahobov
Mehribonim
03:18
Umid Shahobov
Navrozim
03:24
Rayhon
Tabassum qil (remake 2016)
02:40
Nilufar Usmonova
Bir kuning bagsh et
05:07
Jasurbek Raximov
Alla
03:45
Tulkin Jabborov
Onda dur
03:56
Ravshan Sobirov
Askar
04:50
Ulug'bek Rahmatullayev
Jonim
03:40
Feruza Jumaniyozova
Sahar otdim
04:08
Ummon
Bum-bum
03:21
Sardor Mamadaliyev
Gozal
03:42
Suhrob Rahimov
Yolgonmu
03:28
Navruza Abbosova
Alam
03:04
Dilfuza Rahimova
Ota-ona
07:25
Sayyorai Jahon
Yoshlik
02:25
Rayhon
Baxtli bolaman (remake 2016)
03:57
Nilufar Usmonova
Qaynar sumalak
04:01
San'at Safo
Lazgi
04:56
Rayhon
Yor-yor
03:26
Jushkin Jonibekov
Mangu sevmadik
05:37
Jasurbek Raximov
Baxt bolsin
03:50
Rayhon
Yolgizim
03:21
Ulug'bek Rahmatullayev
Kozga uyqu
04:07
Rayhon
Alla
04:22
Sayyorai Jahon
Vatan
04:15
Jamshid Abduazimov
Tanlagan yorim
03:44
Manzura
Ozingdan kor
03:40
Jushkin Jonibekov
Qani
03:40
←
1
…
30
…
38
39
40
41
42
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00