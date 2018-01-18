Oybek Xolmedov - Yuragim tirnagan kuz

Oybek Xolmedov — Yuragim tirnagan kuz
Ijrochi: Oybek Xolmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 557
Hajmi: 4.48 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Oybek Xolmedovning «Yuragim tirnagan kuz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 557 marta tinglangan. Oybek Xolmedov ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mohi Ramazon», «Shokoladim», «Xotiralar».

Oybek Xolmedov - Yuragim tirnagan kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00