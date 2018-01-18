Oybek Xolmedov - Yuragim tirnagan kuz
|Ijrochi:
|Oybek Xolmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|557
|Hajmi:
|4.48 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Oybek Xolmedovning «Yuragim tirnagan kuz» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 557 marta tinglangan. Oybek Xolmedov ijrosida saytda jami 36 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Mohi Ramazon», «Shokoladim», «Xotiralar».
Oybek Xolmedov - Yuragim tirnagan kuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.