Ilhom Farmonov - Jonim boling

Ilhom Farmonov — Jonim boling
Ijrochi: Ilhom Farmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 488
Hajmi: 3.65 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Ilhom Farmonovning «Jonim boling» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 488 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».

Ilhom Farmonov - Jonim boling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00