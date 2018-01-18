Ilhom Farmonov - Jonim boling
|Ijrochi:
|Ilhom Farmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|488
|Hajmi:
|3.65 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Ilhom Farmonovning «Jonim boling» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 488 marta tinglangan. Ilhom Farmonov ijrosida saytda jami 213 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O`zim o`zim o`zimda Gunoh», «Onajoning rozi qil volidangni rozi qil», «Jamoling (1993)».
Ilhom Farmonov - Jonim boling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.