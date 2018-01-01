Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Budur
Yurak urar
03:08
Kaniza Ahmedova
Korgim kelar
04:01
Sirojiddin Hojiev
Ozbekiston
04:09
Ozoda Nursaidova
Kongil
05:18
Mirzabek Xolmedov
Ozbek
04:38
Ozoda Nursaidova
Asta-asta
03:41
Vohid Abdulhakim
Janonim
03:18
Soyib Dadaxonov
Shikini
03:10
Jasur Umirov
Ey yor
03:41
Sayyora Qoziyeva
Tugilgan kun
04:23
Shohruhxon
Arazlama
02:58
Murodbek Qilichev
Olkam Xorazm
04:39
Uchalamiz guruhi
Bunday ustoz qaylarda bor
03:53
Murodbek Qilichev
Qoraqolpoqcha
04:55
Dilshod Mirzaev
Toylar muborak
03:13
Jasur Umirov
Guli
03:41
Xo'ja
Askarlar
03:36
Gulasal Abdullayeva
Qoldim
03:56
Shohruhxon
Popuri 1
03:42
Komron Muminov
Yonasan
03:05
Ziyoda
Sevgi kochasi
03:34
Jasur Umirov
Hanifa
03:13
Mirzabek Xolmedov
Oshiqman
05:57
Masrur Usmonov
Keza-keza
03:37
Doston Ibodullayev
Xelala
03:14
Sharofiddin Murodov
Yor-yor
03:38
Jasur Umirov
Armon
03:25
Shohruh Mirzo
Qiz yoqmi
03:43
Ozoda Nursaidova
Bitsin urush
06:05
Shuhrat Dillaev
Jimir-jimir
04:21
Navruz Sobirov
Sevasanmi
04:11
Lola Yuldasheva
Budur
03:36
Sardor Rahimxon
Onajon
03:20
Ozoda Nursaidova
Oydin-oydin kechalar
04:04
Ozoda Nursaidova
Kandiramassin beni
03:36
Ravshan Namozov
Guloyim
03:18
Ziyoda
Kim bilar
03:10
Farrux Komilov
Ey sanam
03:23
Shohruh Rahimov
Qizlarni shoxi
03:20
Shirin & Farhod
Ne uchun
03:39
Sirojiddin Hojiev
Eng gozal
03:36
Behruz Tohirov
Bahor
03:26
Ozodbek Nazarbekov
Qancha
05:29
Afruz
Alamli
03:34
Ozoda Nursaidova
Bir qaradim
05:33
Sirojiddin Hojiev
Layli
03:27
Sardor Mamadaliyev
Soginmadingmu
03:40
Ziyod Yusupov
Popuri
04:22
Milena Madmusayeva
Voz kecholmayman
04:00
Ozoda Nursaidova
Очи чёрные
03:55
Shohnur
Kerak emas
03:24
Bobur Olimov
Yigit yiglasa
04:52
Shahzoda
Mon cheri
03:32
Lola Yuldasheva
Nravitsya
03:15
Masrur Usmonov
Omonat dunyo
04:04
Jasur Umirov
Hanifa (remix)
03:37
Jasur Umirov
Hafta
03:28
Xurshid Rasulov
Jonim
05:00
Abzal Husanov
Bolajon
03:23
Ravshan Komilov
Bandari
03:48
Jasur Umirov
Masha
03:20
Fotima Dustbaeva
Tandir gosht
03:32
Ozoda Nursaidova
Toy gulxani
05:47
Sadaf
Qizim
04:34
Vohid Abdulhakim
Muhabbat
03:15
Jahongir
Jamul jam
02:57
Eski shahar
Armiya
05:13
Masrur Usmonov
Kelmasa kerak
03:21
Abzal Husanov
Ishq sharobi
03:57
Shahzoda
Pari (Boyvachcha kuyov filmiga soundtrack)
02:47
Mirzabek Xolmedov
Pulli
02:49
Shohsanam
Vatan
04:08
Shoxrux Rapper
Notanish qotil (soundtrack)
03:32
Ravshan Komilov
Chilim
03:27
Islom Ergashev
Sevardim
04:36
Shohruh Rahimov
Qalam qosh
03:05
Doston Ibodullayev
Oynanglo
03:25
Shahzoda
Oyijon-adajon
03:19
Zinnur guruhi
Yoroney
03:26
Dilshod Rahmonov
Avvalgilarga oxshamas (live)
07:48
Ulug'bek Sobirov
Qasam
04:30
Ozoda Nursaidova
Sovchilar
03:52
Shohruh Rahimov
Shira
03:50
Aziza Nizamova
Yomgir (cover Sahar)
04:54
Bunyodbek Saidov
Ashking
03:22
Bunyod Sodiqov
Layli
02:54
Ravshan Namozov
Yor-yor
03:59
Jasur Umirov
Ogri
04:00
Dilmurod Sultonov
Quromboy
04:44
Shohruh Mirzo
Bevafo
06:58
Ziyoda
Kelibdi
03:04
Havas guruhi
Popurri 2
04:47
Maqsudbek Jabborov
Bizni tashlab (jonli ijro)
07:17
Dilshod Rahmonov
Ey ona (live)
06:16
Samras
Soginch (monolog)
09:19
Shohruh Mirzo
Ohu-zorim
04:36
Ozoda Nursaidova
Suhane
03:57
Shohsanam
Bilmagaysan
03:18
Farrux Komilov
Gozalim
03:05
Kaniza Ahmedova
Toshkent
03:06
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