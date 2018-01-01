Январь 2018
4 436 треков за месяц.
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Maqsudbek Jabborov
Dastingdan (jonli ijro)
09:08
Soyib Dadaxonov
Ey qiz
02:54
Havas guruhi
Avarahu
02:59
Sardor Mamadaliyev
Yor kerak menga
03:24
Abdulla Qurbonov
Zor qil muhabbat
03:21
Abzal Husanov
Boy qiz
04:26
Farrux Komilov
Dolana-dolana
02:39
Sardor Mamadaliyev
Meni yaxshi korgan odamlar (live)
04:08
Ravshan Komilov
Qalbimsan
03:30
Shirin & Farhod
Kelin salom
03:51
Shirin & Farhod
Lolazorim
03:45
Ziyoda
U
02:50
Gulsanam Mamazoitova
Qizgonamanda (live 2016)
03:54
Doniyor Goipov
Shirinim
03:33
Xurshid Rasulov
Songi nafasgacha
03:30
Dilshod Rahmonov
Kuhna dunyoni (live)
06:49
Jasur Umirov
Yoksa-yoksa
03:48
Sardor Rahimxon
Oglim
04:02
Ravshan Namozov
Sanat
12:27
Binardin
Yongin
03:48
Shohruh Rahimov
Oshiqlar
03:56
Shirin & Farhod
Hayot gozal
03:40
Azizbek
Tokildi
03:39
Mehribonu
Ozbegim
04:31
Shahzodxon
Chuppa-chuppa
03:07
Setora
Tochno xit
01:25
Sayyora Qoziyeva
Munojot
08:10
Dilshod Rahmonov
Onajon
04:41
Dildora Niyozova
Kechir Olloh
03:49
Shahzoda
Bayram
03:20
Bojalar
Kozlari shahlo
03:08
Navruz Sobirov
Mani unut
04:34
Samras
Hamma choyxonada
03:22
Hadicha
Azizim
03:47
Setora
Vah-vah
04:09
Navruz Sobirov
Yamon akansiz
04:59
Elyor Sodikov
Navrozi olam
03:27
Qilichbek Madaliyev
Gozaligidan
03:42
Islomshoh
Shu ham axir sevgimi
02:52
Setora
Ketaman
02:55
Isroil Saidumarov
Layli
05:10
Navruz Sobirov
Shayton
04:57
Ziyoda
Super qaynona
03:27
Ilhom Farmonov
Qarokoz
05:55
Qilichbek Madaliyev
Tog lolasi
03:59
Samras
Darbadar
03:29
Шахзод
Mustaqil
03:07
Shoira Otabekova
Seni eslasam
04:35
Ilhom Farmonov
Noz-noz
02:40
Jushkin Jonibekov
Mani jonim
04:55
Jamshid Abduazimov
Qaroqchilar
03:56
Jasur Gaipov
Salama
03:30
Qilichbek Madaliyev
Onajon
03:34
Qilichbek Madaliyev
Tangrimiz loyiq
05:00
Ravshan Sobirov
Hayot
03:30
Setora
Uchquduq
04:05
Ilhom Farmonov
Bilasizmu
02:50
Navruz Sobirov
Yiglodi
04:04
Xo'ja
Bu oqshom
04:55
Ilhom Farmonov
Sumbula
03:39
Navruz Sobirov
Ey gozalim
04:41
Setora
Kechirdim
03:45
Shoira Otabekova
Vatan
04:57
Ravshan Sobirov
Sen men uchun
04:36
Oybek Xolmedov
Xop boladi dada
04:18
Ilhom Farmonov
Qariyalar
03:29
Ravshan Sobirov
Popuri
09:34
Xo'ja
Kel-kel
03:17
Шахзод
Ey yora
04:26
Ummon
Ming afsus
04:21
Setora
Ohim
04:26
Navruz Sobirov
Ishim yoq
03:53
Shoira Otabekova
Farzand
05:01
Ummon
Yolgon
04:10
Ummon
Yiglamagin
03:59
Xo'ja
Yesterday
04:16
Navruz Sobirov
Sinfdosh
03:31
Sharof Muqimov
Man san
04:01
Xo'ja
Nozli yorim
04:16
Navruz Sobirov
Sevma
04:27
Shohruh Mirzo
Yonaman
04:12
Ummon
Sen kechir
03:39
Isroil Saidumarov
Bizni tashlab
04:19
Umidaxon
Futbol
03:52
Isroil Saidumarov
Dlya tebya
04:01
Elyor Sodikov
Toy bola
02:42
Kamariddin Ziyo
Onajonginam
06:26
Navruz Sobirov
Haqqim bolsaydi
04:48
Xo'ja
Bas-bas
03:29
Navruz Sobirov
Toy bola
04:04
Navruz Sobirov
Yoqotish garak
04:08
Qilichbek Madaliyev
Lola
03:12
Qilichbek Madaliyev
Mastona qiz
03:32
Ravshan Sobirov
Bu dunyo
04:37
Qilichbek Madaliyev
Keldim
04:22
Шахзод
Sevaman seni qanchalar
04:51
Ummon
Seni hech kimga bermayman
03:54
Ilhom Farmonov
Biladi yor
03:08
Шахзод
Oglim
04:56
Isroil Saidumarov
Begonaman
03:57
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