Setora - Xayolan
|Ijrochi:
|Setora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|395
|Hajmi:
|0.66 MB
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Xayolan» — Setora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 395 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».
Setora - Xayolan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.