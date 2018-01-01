Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ozoda Nursaidova
Alloh (Istigfor)
04:22
Havas guruhi
Dil hai Hindustani
03:47
Lola Yuldasheva
Baxt
03:36
Javohir Sodiqov
Baby
03:32
Vohid Abdulhakim
Sogindim bugun men
03:01
Baha Analgin
Oxlayolmasman
03:02
Shirin & Farhod
Sevadi qalbim
03:58
Ravshan Komilov
Tojikcha
03:39
Hadicha
Bir gozal
03:50
Bunyodbek Saidov
Ayollar oynasin
04:07
Doston Valiev
Yor-yor
03:33
Lola Yuldasheva
Najot
03:25
Havas guruhi
Dost-dost
03:59
Janob Rasul
Boney-M
03:25
Jasur Umirov
Mercedes
03:52
Vohid Abdulhakim
Sariq qiz
03:14
Mirzabek Xolmedov
Shohimardon soylari
03:00
Lola Yuldasheva
Hayot
03:24
Murodbek Qilichev
Dilim
04:02
Shohruh Rahimov
Jonim sensiz
04:26
Sayyora Qoziyeva
Chal-chal
03:10
Abdulla Qurbonov
Xumor
03:45
Gulasal Abdullayeva
Irmoq kuylar
02:36
Hadicha
Shaydosi kop
03:48
Gulasal Abdullayeva
Bizlarga nima qipdi (Chaqchaqlashib)
03:00
Ziyoda
Negadir
04:22
Manzura
Romeo
03:26
Murodbek Qilichev
Galalaylum
04:26
Mehribonu
Ota-ona
03:45
Anvar Sobirov
Shotoloq
03:45
Ummon
Koprik
04:19
Mehribonu
Tillo
02:41
Abzal Husanov
Shirin qiz
03:00
Ravshan Komilov
Bas qilsangchi
04:25
Gulasal Abdullayeva
Sabo keltir
02:33
Ziyoda
Lazgi
01:24
Lola Yuldasheva
Rock & Roll
04:37
Gulasal Abdullayeva
Galdr 1,2
09:00
Said Mahmud
Sabrim (remix)
04:11
Ozoda Nursaidova
Onajonim ornini
06:43
Shohruh Rahimov
Oynomo
03:53
Navvat Band
Meni tanimas
03:47
Ravshan Komilov
Rayhon
04:10
Baktash Joya
Rahat bekhab
05:06
VIA Karavan
Ilhom kasal
02:55
Azizshox
Sen bor
03:34
Nilufar Usmonova
Chelovek
03:15
Sayyora Qoziyeva
Toparsan
04:15
Abzal Husanov
Chaqaloqlar
04:25
Sayyora Qoziyeva
Yomgir
04:01
Mirzabek Xolmedov
Vuy-vuy
03:37
Sardor Mamadaliyev
Hayot davom etadi
02:50
Jasurbek Jabborov
Azizam
03:46
Gulasal Abdullayeva
Ona yiglar
06:09
Shirin & Farhod
Jon bolay
03:23
Ravshan Komilov
Malikam
05:21
Sayyora Qoziyeva
Vatan
04:03
Sayyora Qoziyeva
Oyna shox yigit
03:33
Ozoda Nursaidova
Yoqasiz
04:19
Shohruhxon
Yiglama
03:04
Dilso'z
Vatanni sevish kerak
03:19
Nilufar Usmonova
Tek du-du
03:39
Ziyoda
Ozbekiston
04:13
Avaz Zavkiy
La-la ley
03:27
Janob Rasul
Moda
03:19
Sayyora Qoziyeva
Dili sodi
03:58
Abzal Husanov
Tanho otmasin
03:47
Vohidjon Isoqov
Erishdingmi
03:49
Ravshan Komilov
Qarashlar
03:09
Azizshox
Sen ila
03:40
Lola Yuldasheva
Qaytmaydi
03:18
Xurshid Rasulov
Qarz balosi
04:29
Islom Ergashev
Soranglarchi yorimdan
04:30
Abzal Husanov
Sevolmam
04:05
Ravshan Komilov
Unutma
04:53
Gulasal Abdullayeva
Sevsang
03:05
Shohruhxon
Mening qoshigim (new version)
02:42
Ozoda Nursaidova
Qol-qol
04:14
Sirojiddin Hojiev
Navroz
03:37
Ziyoda
Panjabi
02:53
Mirzabek Xolmedov
Chorniye glaza
04:24
Anvar Sanayev
Bahorimni sogindim
03:21
Feruza Egamova
Bermayman
03:47
Zahida
Zebo
02:53
Shohsanam
Humoriman
03:47
Farruh Kurbonov
Ozbekiston
04:08
Ezoz guruhi
Xasratim
03:30
Vohid Abdulhakim
Onamni tugilgan kuni
03:25
Nilufar Usmonova
Bahor
03:58
Ozoda Nursaidova
Anor-anor
04:11
Sharof Muqimov
Sayyora
04:00
Gulasal Abdullayeva
Yurak yonar
03:20
Murodbek Qilichev
Mening baxtim
04:07
Abzal Husanov
Xayol
05:14
Qilichbek Madaliyev
Kormasam bolmas
05:02
Xo'ja
Nechun (remix)
03:32
Dilshod Rahmonov
Kuydi jonim (live)
08:08
Ravshan Komilov
Chaling-chaling
03:18
Shirin & Farhod
Nigohim senda
05:09
Sirojiddin Hojiev
Saboxat
04:04
←
1
…
17
…
25
26
27
28
29
…
37
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00