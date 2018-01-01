Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
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Jamshid Abduazimov
Jorajon
02:19
Mukaddas Juraeva
Lolajon
03:55
Muxlis Berdiev
Tantana
03:09
Nilufar Usmonova
Chapaniginam ozbegim
03:24
Sharof Muqimov
Qachon koraman seni
04:07
Feruza Jumaniyozova
Kel azizim
04:03
Mukaddas Juraeva
Alagoz
04:34
Umid Shahobov
Qizgonma
03:15
Shohjahon Jo'rayev
Qadah
04:20
Rayhon
Nega endi
03:32
Nilufar Usmonova
Xayr bevafo
04:04
Ulug'bek Rahmatullayev
Qirmizi olma
03:55
Tolibjon Isroilov
Shakar-shakar
03:45
Oybek & Nigora
Sevishganlar
03:27
Oybek Yokubov
Bir qarob qoy
03:23
Feruza Jumaniyozova
Oh-ohe
03:34
Rayhon
Bilmagandim
03:22
Rayhon
Baxtli kunlar
03:31
Rayhon
Poyoniga etsa
04:36
Feruza Jumaniyozova
Yalla Habibi
04:03
Feruza Jumaniyozova
Ishonma
03:37
San'at Safo
Oh uradi
04:50
Sevinch Mo'minova
Omon (azer)
04:21
Tulkin Jabborov
Bolmas
02:48
Shahnoza Otaboyeva
Unutganim yoq
03:21
Jushkin Jonibekov
Galdi
03:15
Shohruh Mirzo
Bika
03:27
Rayhon
Samodan
03:41
Sanjar Usmonov
Popsa (eroncha)
03:34
Ravshan Sobirov
Sen yiglama
04:42
Rayhon
Kayta olmayman
04:21
Tulkin Jabborov
Kelaqol
03:41
Oybek Xolmedov
Feruzabonu
03:27
Feruza Jumaniyozova
Olmaga galing
06:18
Shohruhxon
Jim-jit kochlar (Ozodbek Nazarbekov)
04:04
Dilfuza Rahimova
Doppi tikib
03:31
Oybek & Nigora
Oq bulut
03:44
Jamshid Abduazimov
Sensiz zor
03:04
Ulug'bek Rahmatullayev
Kozga uyqu (remix)
04:09
Original guruhi
Milliy popuri
04:26
Shohjahon Jo'rayev
Oynab-oynab
03:53
Ulug'bek Rahmatullayev
Qizim
03:21
Shohjahon Jo'rayev
Toy bahona
05:50
Shahnoza Otaboyeva
Qizil orik
03:28
Jasurbek Jabborov
Gozal
03:14
Feruza Jumaniyozova
Charchmang
06:04
Sanjar Usmonov
Bibixonim
03:42
Rayhon
Men nechun yaraldim
04:10
Suhrob Rahimov
Qizlo-qizlo
03:53
Uktam Hakimov
Rodnaya
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Nishon
04:14
Muzaffar Abduazimov
Ketma
04:52
Oybek & Nigora
Hindcha
04:53
Sharof Muqimov
Tungi mehmon
03:22
Umid Shahobov
Ishongin
04:35
Farrux Komilov
Tasanno
03:11
Sharof Muqimov
Sevgimiz oxiri
03:49
Jushkin Jonibekov
Onajonim
05:46
Rayhon
Yallolay
04:04
Shahnoza Otaboyeva
Oh desam
03:36
Sardor Mamadaliyev
Dost topmadim
04:01
Feruza Jumaniyozova
Allohim
04:18
Sharof Muqimov
Sen xayolimsan
04:14
Shahzoda
Tyomnoe more
03:16
Muzaffar Abduazimov
Kongil
03:54
Shahnoza Otaboyeva
Qadri yoq
03:52
Suhrob Rahimov
Sogindim
04:18
Ulug'bek Rahmatullayev
Ota-ona
02:54
Shirin & Farhod
Kel deganda
02:03
Farrux Komilov
Tango
03:05
Ravshanbek Abdullaev
Sani gorsam
03:51
Shohjahon Jo'rayev
Ohov-ohov
03:53
Javohir Sodiqov
Milaya moya
03:08
Nilufar Usmonova
Serobginam
03:59
Ulug'bek Rahmatullayev
Ona
04:42
Shahnoza Otaboyeva
Otajon
04:57
Rayhon
Iltijo
04:39
Feruza Jumaniyozova
Nima bor
04:19
Lazizbek Hujakulov
Xayolimdan ketmading
03:50
Sharof Muqimov
Kel endi
03:11
Rayhon
Yodingdami
03:37
Sayyorai Jahon
Dutor chalib
02:55
Sayyorai Jahon
Ishq
03:46
Feruza Jumaniyozova
Ayollar
04:34
Sharof Muqimov
Termulib
03:49
Dilfuza Rahimova
Baxt qushum onam
04:56
Mukaddas Juraeva
Ozbeklar
03:10
Suhrob Rahimov
Xorazmcha
06:49
Sharof Muqimov
Hayotim sen bilan
03:36
Ulug'bek Rahmatullayev
Yorim
04:53
Ulug'bek Rahmatullayev
Chaqaloqlar (mix)
03:52
Shaydo
Yoningda
03:36
Shahzoda
Yayra Ozbekiston
02:45
Feruza Jumaniyozova
Onajon (2005)
05:04
Shahnoza Otaboyeva
Tavba
03:44
Sayyorai Jahon
Qalam qoshingdan
03:13
Shahzoda
Sevgi mahzun
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Dost qadri
04:07
Oybek & Nigora
Qachongacha
03:35
Jasurbek Jabborov
Ey dil
04:19
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