Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sayyora Qoziyeva
Bolaligim
04:34
Qilichbek Madaliyev
Xorazmcha qor
03:10
Shahzoda
Moy zolotoy (remix)
03:15
Ozodbek Nazarbekov
May
04:40
Muhammad Ali
Yangi yolni qizlari
03:51
Samras
Megamix
07:20
Samras
Digi-digi
03:45
Avaz Zavkiy
Ogrimaydi yurak
04:25
Jasur Umirov
Tun kechalar
03:40
Havas guruhi
Hindcha (popuri)
07:42
Uchalamiz guruhi
Ishq deya
03:25
Shahzod Safarov
Keraksan
03:54
Shirin & Farhod
U nimadur
04:45
Guli Asalxo'jayeva
Bormayman
03:01
Gulsanam Mamazoitova
Tinchlik sorayman (live 2016)
04:18
Kaniza Ahmedova
Lilla
03:47
Ozoda Nursaidova
Jonim joninga qurbon
03:45
Ziyoda
Nega-nega
04:00
Jasur Umirov
Telba
03:23
Masrur Usmonov
Ona
04:48
Ziyoda
Sevaman
03:19
Jasur Umirov
Sirdaryo
03:31
Ziyoda
Ne boldi
04:01
Shohruh Mirzo
Nozli malak
03:22
Lola Yuldasheva
Toshkent-Samarqand
04:02
Sardor Mamadaliyev
Qishloq
03:29
Abzal Husanov
Turnalar
03:36
Sardor Mamadaliyev
Dostim
04:09
Vohid Abdulhakim
Kordim
03:08
Ravshan Komilov
Xoy-xoy gozal
03:57
Havas guruhi
Goronki na kaloon
03:59
Janob Rasul
Sanamgina
03:12
Sayyora Qoziyeva
Yaqqu-yaq
05:34
Ravshan Komilov
Mahbubam
04:07
Kaniza Ahmedova
Shukrona
02:13
Ziyoda
Hoppa
03:26
Gulsanam Mamazoitova
Alla (live 2016)
05:16
Jasur Umirov
Oysha
03:37
Aziza Nizamova
Yoz alvido (cover Bolalar)
03:35
Dilshod Rahmonov
Adashmaysan (live)
05:07
Ziyoda
Rashk
03:21
Bobur Olimov
Otajon
04:44
Tohir Usmonov
Atirgulim
03:31
Ozoda Nursaidova
Qaynisingillar
04:21
Ziyoda
Felichita
03:58
Lola Yuldasheva
Endi yoq (remix)
04:08
Manzura
Sensan
03:39
Sanjar Halikov
Erkatoyim
04:13
Ziyoda
Sevadi yorim mani
02:55
Ziyoda
Risqim bor
04:28
Javlonbek Juraev
Tilak
03:28
Bobur Juraev
Voydode
03:26
Shohruh Mirzo
Nozli yora
04:42
Qilichbek Madaliyev
Dostim
04:19
Bojalar
Nega
03:11
Shohruhxon
Dajonam
03:09
Gulasal Abdullayeva
Ratalla
04:00
Isroil Saidumarov
Gayra (live)
06:06
Mehribonu
Soyla gozal
03:38
Ozoda Nursaidova
Uvol
04:33
Davron Sultonov
Odamlar
02:36
Ravshan Komilov
Popuri 2
04:11
Shohruh Mirzo
Mustaxzod
03:48
Shuhrat Dillaev
Oynoqi
03:35
Lola Yuldasheva
Netayin
04:04
Shohsanam
Toba
04:17
Afruz
Biyo
03:34
Janob Rasul
Manda gap yoq
03:21
Eski shahar
Nissan
03:07
Vohid Abdulhakim
Jodu
04:06
Ozoda Nursaidova
Portaqala
04:27
Ihtiyor
Kel
03:27
Samras
Meni kechir
03:55
Gulsanam Mamazoitova
Kuyov
03:36
Farruh Saidov
Lyubimaya
03:19
Kaniza Ahmedova
Top-top
03:24
Vohid Abdulhakim
Sevar yorim
04:20
Go'zal
- Gozal mendan qochmagin
03:04
Ozodbek Nazarbekov
Yahshiydi
03:27
Ravshan Namozov
Iqror
04:01
Maqsudbek Jabborov
Musofir yurt
04:12
Shirin & Farhod
Ofatijon
04:11
Azizshox
Yolgizman
04:08
Farzona
Yoriltosh
04:13
Abdusolih Abdurahmonov
Bilmasangiz ham
03:54
Vohid Abdulhakim
Unutibman
04:40
Kaniza Ahmedova
Ya i ty (acoustic)
03:48
Dilshod Rahmonov
Bugun qoshni qishloqqa (live)
04:37
Mehribonu
Toylar-toylarga
03:19
Sardor Rahimxon
Vatan
04:29
Mirzabek Xolmedov
Yiglama
04:11
Masrur Usmonov
Gulzorim
03:42
Jasur Umirov
Sumalak
03:30
Subhan media
Sen tomon
03:24
Ezoz guruhi
Yoq
03:09
Chopon Band
Kongil
04:11
Baktash Joya
Aba Nadida Moza Kashidom
03:24
Abzal Husanov
Gulilola
03:30
Vohid Abdulhakim
Yolgzlik
04:00
Ali Otajonov
Xiva
04:29
←
1
…
8
…
16
17
18
19
20
…
28
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00