Ravshan Sobirov - Popuri
|Ijrochi:
|Ravshan Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|741
|Hajmi:
|9.42 MB
|Davomiyligi:
|09:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Popuri» qo'shig'ini Ravshan Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 9:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.
Ravshan Sobirov - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.