Ravshan Sobirov - Popuri

Ravshan Sobirov — Popuri
Ijrochi: Ravshan Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 741
Hajmi: 9.42 MB
Davomiyligi: 09:34
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Popuri» qo'shig'ini Ravshan Sobirov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 9:34, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. Ravshan Sobirov ijrosida saytda jami 54 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nega aytgin», «Askar», «Yaxshimi yomonmi». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Popuri qo'shiqlar.

Ravshan Sobirov - Popuri qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Popuri qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00