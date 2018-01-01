Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ozoda Nursaidova
Likir-likir
03:59
Vohid Abdulhakim
Dadam
04:39
Maqsudbek Jabborov
Avgon (jonli ijro)
06:24
Ravshan Komilov
Muhabbat shaydolari
03:40
Bobur Olimov
Oq buyra
04:15
Shohruh Mirzo
Ozbekiston
05:20
Jasur Umirov
Sendan qolgan ozorlar
03:13
Bojalar
Pulli
03:04
Farruh Kurbonov
Momaqaymoq
03:31
Setora
Qaysar
04:04
Afruz
Sen kabi
03:28
Ziyoda
Parishon
02:42
Shohruhxon
Moda (Avtobus bekatda)
03:52
Ozoda Nursaidova
Kechalar
05:08
Jasur Umirov
Aytaman
03:34
Sayyora Qoziyeva
Yoq-yoq
07:02
Ozoda Nursaidova
Kechikding dunyo
05:58
Ozoda Nursaidova
Qorqaman
03:37
Ravshan Namozov
Qoyilman
02:35
Tohir Ahmedov
Onam
03:39
Vohid Abdulhakim
Quyun dashti
05:56
Oybek & Nigora
Aldama
03:40
Ziyoda
Sevadi
05:10
Kaniza Ahmedova
Ey yorijon
02:17
Murodbek Qilichev
Sevgi
03:30
Subhan media
Gullar quriguncha onam qolida (monolog)
01:17
Ozoda Nursaidova
Jon ozbegim elim
04:46
Gulasal Abdullayeva
Ozlari
03:23
Ozoda Nursaidova
Yetmasmidim
04:08
Kaniza Ahmedova
Mani yorim Qoqonda
03:45
Jaloliddin Abdullayev
Vatan
03:17
Vohid Abdulhakim
Kayfiyat
03:37
Hadicha
Surxoncha
03:09
Sayyora Qoziyeva
Oshiqi zoratman
04:04
Shuhrat Dillaev
Duet
04:11
Kaniza Ahmedova
Jdu
04:12
Ziyoda
Ey, muhabbat
04:36
Lola Yuldasheva
Tugilgan kuningda
03:52
Sayyora Qoziyeva
Ovora bolma
03:17
Ziyoda
Zor-zor
03:35
Ravshan Namozov
Mayda
04:49
Tohir Usmonov
Indamas
03:35
Shuhrat Dillaev
Kutarsan
04:06
Navruz Sobirov
Erni xotin boqmasin
03:46
Kaniza Ahmedova
Ya i ty
04:05
Shahriyor Otaboev
Oyijon
02:52
Shohruh Mirzo
Kerak
03:22
Ilhom Farmonov
Lalixon
03:50
Ravshan Komilov
Mehribonim bor
03:33
Mirzabek Xolmedov
Qasosli dunyo
06:39
Shirin & Farhod
Jonimdayin
02:57
Mehribonu
Zor qilasiz
03:22
Ozoda Nursaidova
Bevafo
04:54
Ziyoda
Hiylalaring
03:10
Jasur Umirov
Asal
03:36
Masrur Usmonov
Gulim ketdi
04:20
Kaniza Ahmedova
Kozim oqu-qarosi Vatan
03:19
Navruz Sobirov
Bir donam
04:18
Mirzabek Xolmedov
Bolam
05:03
Muhammad Ali
Xato (acoustic)
04:00
Uchalamiz guruhi
Xamma oynasin
03:56
Manzura
Qaynona kelin
03:33
Azizbek
Sodda qizaloq
03:05
Jasur Umirov
Ogalar
03:44
Sayyora Qoziyeva
Ozbek qiz
03:09
Sharq
Yolgizim (slow version)
03:40
Mirzabek Xolmedov
Sadi sherozi
03:17
Bekzod
Daydi
03:26
Ulug'bek Rahmatullayev
Bir dona
03:13
Ozoda Nursaidova
Kechagimas
05:48
Gulsanam Mamazoitova
Layli (live 2016)
03:47
Jasur Umirov
Hay bola
03:50
Abzal Husanov
Dilorom
03:42
Tohir Ahmedov
Dapmajak
02:48
Jasur Umirov
Sevsa
03:31
Ozodbek Nazarbekov
Qorgonim Vatan
04:33
Sardor Mamadaliyev
Konglimda bir yor
03:13
Lola Yuldasheva
Mojno-mojno
04:37
Dilmurod Sultonov
Qiynayverma bas
03:52
Rayhon
Meniki (remix)
03:12
Poytaht guruhi
Muhabbat
03:37
Mirzabek Xolmedov
Shu davr
03:19
Ziyoda
Hattuba
04:20
Aziza Nizamova
Yomgir (cover Kumush Razzoqova)
04:06
Murodbek Qilichev
Tabassum qil
03:16
Mirzabek Xolmedov
Pok banda
04:27
Jasur Umirov
Taqdirim shu ekan
03:30
Bobur Olimov
O`zbek qizlari
04:07
Nilufar Usmonova
Qiz bola
04:08
Hadicha
Aytsam
03:54
Lola Yuldasheva
Tush
04:00
Mirzabek Xolmedov
Bale
04:45
Shohruh Mirzo
Million
03:39
Masrur Usmonov
Opasim galdi
03:51
Sayyora Qoziyeva
Yolo
03:13
Abzal Husanov
Ey muhabbat
04:48
Ikrom Bahromov
Dildor
03:53
Lola Yuldasheva
Tamom
03:25
Nilufar Usmonova
Alla
04:29
Doniyor Goipov
Xijron
03:58
←
1
…
16
…
24
25
26
27
28
…
36
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00