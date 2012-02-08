Zohid Shams - Sevib qoldim

Zohid Shams — Sevib qoldim
Ijrochi: Zohid Shams
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 222
Hajmi: 5.12 MB
Davomiyligi: 02:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-02-2012
Skachat

Qo'shiq haqida

Zohid Shamsning «Sevib qoldim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:12, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Zohid Shams ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'zbegim qizlari», «Bora-bora», «Sevib qoldim (long)».

Zohid Shams - Sevib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00