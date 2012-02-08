Zohid Shams - Sevib qoldim
|Ijrochi:
|Zohid Shams
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|222
|Hajmi:
|5.12 MB
|Davomiyligi:
|02:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-02-2012
Qo'shiq haqida
Zohid Shamsning «Sevib qoldim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:12, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 8-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Zohid Shams ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «O'zbegim qizlari», «Bora-bora», «Sevib qoldim (long)».
Zohid Shams - Sevib qoldim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.