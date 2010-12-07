Komil Mirsoliyev - Xolida
|Ijrochi:
|Komil Mirsoliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|191
|Hajmi:
|7.44 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-12-2010
Qo'shiq haqida
«Xolida» — Komil Mirsoliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 191 marta tinglangan. Komil Mirsoliyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli ketaqol», «Oshiqlar», «Ketaman deysan».
Komil Mirsoliyev - Xolida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.