Komil Mirsoliyev - Xolida

Komil Mirsoliyev — Xolida
Ijrochi: Komil Mirsoliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 191
Hajmi: 7.44 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xolida» — Komil Mirsoliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 191 marta tinglangan. Komil Mirsoliyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli ketaqol», «Oshiqlar», «Ketaman deysan».

Komil Mirsoliyev - Xolida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00