Xojiakbar Ruzmetov - Tundan tongacha

Xojiakbar Ruzmetov — Tundan tongacha
Ijrochi: Xojiakbar Ruzmetov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.36 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Tundan tongacha» — Xojiakbar Ruzmetov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Xojiakbar Ruzmetov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor ishqida», «Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida», «Bu sevgi». Bu Xojiakbar Ruzmetovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xojiakbar Ruzmetov - Tundan tongacha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00