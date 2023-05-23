Xojiakbar Ruzmetov - Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida
|Ijrochi:
|Xojiakbar Ruzmetov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|66 432
|Hajmi:
|4.49 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-05-2023
Qo'shiq haqida
«Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida» qo'shig'ini Xojiakbar Ruzmetov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 23-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 66 432 marta tinglangan. Xojiakbar Ruzmetov ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor ishqida», «Bu sevgi», «Yor yor yoroney (popuri)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar, Sevgi va ishq qo'shiqlari.
Xojiakbar Ruzmetov - Men telbami yo majnun Kuyarman yor ishqida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.