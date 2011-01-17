Bolalar - Yog'sin yomg'ir tongacha (remix)

Bolalar — Yog'sin yomg'ir tongacha (remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 165
Hajmi: 9.89 MB
Davomiyligi: 04:17
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-01-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yog'sin yomg'ir tongacha (remix)» (remiks) qo'shig'ini Bolalar ijro etgan. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:17, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 165 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Yog'sin yomg'ir tongacha (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00