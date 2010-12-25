Ulug'bek Rahmatullayev - Sevgan yoring yo'q
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|285
|Hajmi:
|8.28 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|25-12-2010
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Rahmatullayevning «Sevgan yoring yo'q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 285 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Sevgan yoring yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.