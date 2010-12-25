Ulug'bek Rahmatullayev - Sevgan yoring yo'q

Ulug'bek Rahmatullayev — Sevgan yoring yo'q
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 285
Hajmi: 8.28 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 25-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Sevgan yoring yo'q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 25-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 285 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Sevgan yoring yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00