Jahongir Otajonov - Yoq otashni yoq

Jahongir Otajonov — Yoq otashni yoq
Ijrochi: Jahongir Otajonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 20 460
Hajmi: 4.24 MB
Davomiyligi: 03:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yoq otashni yoq» — Jahongir Otajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 24-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 20 460 marta tinglangan. Jahongir Otajonov ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bom Bom», «Malla Mallamu», «Jingalamo».

Jahongir Otajonov - Yoq otashni yoq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00