Jahongir Otajonov - Yoq otashni yoq
|Ijrochi:
|Jahongir Otajonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|20 460
|Hajmi:
|4.24 MB
|Davomiyligi:
|03:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-02-2023
Qo'shiq haqida
«Yoq otashni yoq» — Jahongir Otajonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:02, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 24-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 20 460 marta tinglangan. Jahongir Otajonov ijrosida saytda jami 97 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bom Bom», «Malla Mallamu», «Jingalamo».
Jahongir Otajonov - Yoq otashni yoq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.