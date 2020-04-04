Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler (Guitar version)

Ulug'bek Rahmatullayev — Sensiz geceler (Guitar version)
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 386
Hajmi: 7.21 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sensiz geceler (Guitar version)» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 4-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 386 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler (Guitar version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00