Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler (Guitar version)
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|386
|Hajmi:
|7.21 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-04-2020
Qo'shiq haqida
«Sensiz geceler (Guitar version)» qo'shig'ini Ulug'bek Rahmatullayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 4-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 386 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler (Guitar version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.