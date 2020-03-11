Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler

Ulug'bek Rahmatullayev — Sensiz geceler
Ijrochi: Ulug'bek Rahmatullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 265
Hajmi: 5.42 MB
Davomiyligi: 03:55
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-03-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Rahmatullayevning «Sensiz geceler» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 265 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».

Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00