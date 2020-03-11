Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler
|Ijrochi:
|Ulug'bek Rahmatullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 265
|Hajmi:
|5.42 MB
|Davomiyligi:
|03:55
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-03-2020
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Rahmatullayevning «Sensiz geceler» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:55, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 265 marta tinglangan. Ulug'bek Rahmatullayev ijrosida saytda jami 250 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ota-Onam Hoji qilaman», «Bilmadi», «Pari».
Ulug'bek Rahmatullayev - Sensiz geceler qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.