Tohirbek Hakimov - Mastona
|Ijrochi:
|Tohirbek Hakimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|620
|Hajmi:
|3.98 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Tohirbek Hakimovning «Mastona» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 620 marta tinglangan. Tohirbek Hakimov ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Malaksan», «Laylo», «Farishtam».
Tohirbek Hakimov - Mastona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.