Dilxumor Esirgapova - Mastona

Dilxumor Esirgapova — Mastona
Ijrochi: Dilxumor Esirgapova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 002
Hajmi: 8.33 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-01-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mastona» — Dilxumor Esirgapova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 002 marta tinglangan. Dilxumor Esirgapova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Erkalarding», «Begim», «Kechib ketdim». Bu Dilxumor Esirgapovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Dilxumor Esirgapova - Mastona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00