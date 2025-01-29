Dilxumor Esirgapova - Mastona
|Ijrochi:
|Dilxumor Esirgapova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 002
|Hajmi:
|8.33 MB
|Davomiyligi:
|03:36
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-01-2025
Qo'shiq haqida
«Mastona» — Dilxumor Esirgapova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 29-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 002 marta tinglangan. Dilxumor Esirgapova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Erkalarding», «Begim», «Kechib ketdim». Bu Dilxumor Esirgapovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Dilxumor Esirgapova - Mastona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.