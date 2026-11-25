Stray Kids - Christmas Love (Party Version)
|Ijrochi:
|Stray Kids
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.55 MB
|Davomiyligi:
|03:01
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
Stray Kidsning «Christmas Love (Party Version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:01, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Bu Stray Kidsning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Stray Kids - Christmas Love (Party Version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.